České Budějovice, Haag – Krasobruslař BK Č. Budějovice Petr Bidař (ve čtvrtek oslaví 19. narozeniny) se letos kvalifikoval na MS juniorů do Haagu, kde se představil hned ve dvou závodech.

Českobudějovický krasobruslař Petr Bidař prožil premiéru na MS juniorů. S výkonem sportovní dvojice byl spokojen, s Klárou Kadlecovou vyjeli 115 bodů a skončili z jedenadvaceti párů patnáctí. | Foto: Deník/Michael Kalinics

Vystoupil na šampionátujako sólista a s Klárou Kadlecovou ve sportovní dvojici. Výsledek v Nizozemsku mu naznačil, že se na ledě vydal správnou cestou: ve sportovních dvojicích byl patnáctý s o poznání lepším bodovým ohodnocením, než loni měličeští reprezentantiOvčáček s Herbrikovou.

Povězte, jak hodnotíte mistrovství světa?



Kladně, jsem spokojen. Hlavně se sportovkami, kde jsme splnili, co jsme chtěli. Dobře jsme zajeli volnou jízdu, dvanáctou nejlepší. Po krátkém programu jsme byli čtrnáctí a nakonec jsme skončili patnáctí, to bylo trochu smolné.



Loni skončili Ovčáček s Herbrikovou sedmnáctí, nevyjeli ani sto bodů. Vy jste jich získali sto patnáct, takže spokojenost?



Body byly super.



Krátký program vám nevyšel tak dobře jako volná jízda?



Udělali jsme dvě menší chyby. Krátký program mohl být lepší, ale bodů jsme dostali docela dost.



S čím jste MS jako dvojice jeli, jaké jste měli ambice?



Hlavně jsme chtěli postoupit do finále, to byl náš cíl. Řekli jsme si, že by bylo hezké, kdyby se nám to povedlo.



Nepříjemnosti se vám na ledě vyhýbaly, nespadli jste?



Zajeli jsme bez pádu. Akorát ve volné jsme měli jednu skokovou chybu, jinak jsme zajeli čistě, bylo to dobré.



Přáli jste si zopakovat výkon ze závodu v Kopřivnici. Povedlo se, nebo jste ho dokonce překonali?



Povedlo se to. Možná, že kraťas byl v Kořivnici trochu lepší, ale opravdu jsem byl spokojený.



Co jednotlivci? Tak tak jste postoupil do volných jízd, že?



Ano. Vůbec se mi nepovedl krátký program. Celou sezonu jsem jezdil kraťasy všechny čistě, akorát tady jsem pokazil dvojitého axela, udělal jsem pouze jednoduchého, a to mě stálo hodně bodů.



V Haagu jste si mohli prohlédnout světovou špičku. Číňany, Rusy, Kanaďany a další velmoci. V čem ztrácíte na nejlepší?



Musíme zlepšit sólové skoky. Hlavně partnerka. Musíme zařadit těžší skoky. Příklad? My děláme dvojitého flipa, ale ostatní tam skákali trojitého, a hlavně mají dvojitého axela. V krátkém programu je předepsaný dvojitý flip nebo dvojitý axel. Ostatní skáčou axela, my flipa, dostaneme za něj méně bodů a i celkově je druhá známka menší, protože skok má nižší obtížnost. To musíme do příštího roku zlepšit, abychom se umístili na vyšších příčkách.



Byl s vámi i trenér Otto Dlabola, nebo vše „koučovala“ vaše trenérka Eva Horklová?



Ne, ne, byl tam i Ota. Svaz tedy platil jen jednoho trenéra, ale jelikož jsem jel dvě disciplíny, Ota jel s námi na sportovky, zatímco paní Horklová byla team leader a byla tam celý týden. Takže jsme tam měli oba.



Co vás teď čeká? Budete dál trénovat, nebo je pauza a budete po sezoně odpočívat?



Týden dva si dáme pauzu, hlavně musím dohnat školu, protože se připravuji na maturitu. No a pak budeme trénovat na další sezonu. Asi budeme dělat nové jízdy.



Pro vás to bylo první a poslední mistrovství světa mezi juniory?



Jen v jednotlivcích. Ve sportovkách mohu jezdit až do jedenadvaceti let. Holky mohou v párech startovat do osmnácti.



Jaký jste si ze šampionátu odnesl celkový dojem?



Možná jsem byl trošku zklamaný organizací, která tam nebyla úplně nejlepší. Jak jsem v této sezoně byl na čtyřech závodech Grand Prix, tak jsem mohl docela dobře porovnávat. A řekl bych, že třeba takový Istanbul anebo i Budapešť měly organizaci zvládnutou lépe než na mistrovství, kde to bylo trochu chaotické. Ale atmosféra zase byla jedinečná, tu jsem si užil.