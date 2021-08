S průběhem festivalu je spokojená i tisková mluvčí rodinného areálu Olga Kneiflová. "Je tady toho spoustuk vidění, všichni si najdou, co je bude bavit, je tady hodně věcí, které stojí za to zažít," usmívá se sympatická dáma, která má doma dvě malé děti.

I proto dokáže velmi dobře odhadnout, co nejmenší na festivalu baví. "Zážitků si všichni odnesou domů opravdu hodně, třeba děti od tří do deseti let si užijí celý den v Království lesa."

Lipno Sport fest 2021 je v mnoha směrech výjimečnýZdroj: Deník/ Kamil Jáša

V rámci festivalu dorazila k Lipnu celá řada vrcholových sportovců. Na konci týdne ještě přijedou vodní slalomáři, medailisté z OH Prskavec a Rohan. "Určitě je to zpestření letní sezony, je skvělé, že festival je letos o týden delší, než býval v minulých letech, všichni návštěvníci mají daleko víc možností."

A tak k Lipnu přijíždějí úspěšní olympionici, třeba Martin Doktor, paralympijský medailista Jiří Ježek a mnozí další. Kateřina Neumannová, která je oprganizátorkou, ale zůstává. "Všichni si tady také zkoušejí víc sportů, než to bývalo, když byl festival kratší a Katka je tu opravdu každý den. Pro návštěvníky je příjemné, když se mohou potkat se známými tvářemi, ale nejenom s nimi, ale třeba i s těmi sportovci, kteří tak známí nejsou, ale umí ten který sport skvěle. Umí ho předat těm mladším a vysvětlí jim, o čem to je." Ideálním příkladem je medailista z OH v Barceloně Václav Chalupa. Trpělivě učí veřejnost veslovat, neodmítne nikoho. A olympijská vítězka Kateřina Neumannová? Ta je neustále v pohybu. "Bývá u Lipna často a během festivalu to platí stoprocentně, protože ona je jednou z hlavních organizátorek."

V rámci festivalu se také soutěží. O body. O ceny. "Malí návštěvníci si ze soutěží domů určitě něco odnesu a třeba vodní slalomáři mají pod lipenskou hrází svůj závod dokonce jako součást Českého poháru," upozornila Olga Kneiflová na jeden z vrcholů festivalu v roce 2021.