Zimní halové přebory tenistů o víkendu a následující pondělí v této sezoně skončí. Dorostenci si zahrají na kurtech v Českých Budějovicích, kde přebor pořádá VITON. Dorostenky budou hrát v hale na Hluboké. a o pocty se utkají i nejmladší děti v kategorii Baby. Sjedou se do Velešína, kde budou hrát v sobotu chlapci a v neděli dívky.

Tenisté poznají další oblastní halové přeborníky. Mezi dorostenci je jednoznačným favoritem dvouhry Petr Hruška z pořádajícího klubu. Kanáří naděje z jihočeské oblasti pro rok 2022 je jediným účastníkem víkendového přeboru dorostenců, který je v první stovce celostátního žebříčku dorostenců. Patří mu 66. příčka. Za ním jsou nasazení Lukáš Šefčík (celostátně 122.), Jakub Zeman (136., oba Pelhřimov), a Richard Žahour (140.) ze Strakonic, který hraje za Písek.

Z dívek je nasazenou jedničkou ve dvouhře Lucie Soukupová z Písku, která je v celostátním žebříčku dorostenek na 115. místě. Dvojkou pro nasazení je Klaudia Rainke (139.), která je o 13 měsíců mladší než v únoru 2007 narozená jednička Soukupová. Trojkou pro hlubocký turnaj je Sarah Chrtová (149.) z pořádajícího TJ TK Hluboká nad Vltavou. Té bude 17 let letos v listopadu. Pozici čtyřky v pavouku dvouhry obsadila Natálie Votavová (165.), klubová kolegyně Klaudie Rainke. Obě hrají za Trhové Sviny.

Dorostenci mají pavouka pro 24 hráčů téměř plného. Jedno místo je ze zdravotních důvodů volné a pět hráčů se do turnaje nedostalo. Někteří byli odhlášeni, jiní se odhlásili sami. Přihlášeni jsou i Daniel Rezek a Lukáš Babica, kteří hráli minulý víkend o tituly přeborníků mladších žáků v Pelhřimově. V turnaji se představí sedm hráčů z pořádajícího klubu. Dále jsou co do počtu zástupců klubů čtyři z TK Pelhřimov a tři z Jindřichova Hradce. Celkem je v přihláškách zastoupeno 10 klubů.

Dorostenky naplnily pavouka do posledního místa. Je to i zásluha starších žákyň, kterých se přihlásilo hned pět. Všechny hrály o minulém víkendu halový přebor starších žákyň v Českých Budějovicích. Nejvýše pro nasazení je čerstvá halová přebornice Eliška Holubová na 14. pozici. Na posledním, 24. místě, je Julie Steinbauer, která nemá dost bodů na vyšší příčku. Bude se s ní však muset počítat. O tom, která ze starších žákyň se může prosadit, rozhodne také los před turnajem.

Celkem má v turnaji dorostenek zastoupení 11 klubů a oddílů. Zajímavostí je, že nejvíce hráček přihlásila Kaplice, pět. Čtyři staví VITON České Budějovice. Další kluby a oddíly mají zastoupení dvěma či jednou hráčkou. Oba turnaje začnou v sobotu dopoledne. Závěr je v programu plánovaný na pondělí.

Hrát budou i nejmenší děti. Kategorie Baby se uskuteční ve Velešíně, který se při rozdělování turnajů ujal organizace. Chlapci budou hrát v sobotu, dívky v neděli. Ve Velešíně je povrchem koberec. Představí se na něm čtyři hráči domácích a čtyři zástupci VITONu. Tři účastníky posílá LTC Tábor 1903 a Sezimovo Ústí. Celkem bude mít zastoupení osm klubů. (jts)