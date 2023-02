Zápasy se hrají v Č. Budějovicích v sokolovně a ve Sportovní hale. Součástí MČR dospělých je i MČR v kategorii U11. „České Budějovice jsou velmi rády, že tu pořádáme nejen mistrovství České republiky dospělých, ale i pro mládežnickou kategorii,“ uvedla primátorka města. „Jsme městem sportu, je to záležitost, která nás těší v roli pořadatelů, potěší i českobudějovické občany, kteří přijdou fandit.“ Dagmar Škodová Parmová má s badmintonem i osobní zkušenost. „Hraje ho téměř každý,“ usmívala se ve Sportovní hale. „Je to krásný doplněk k letním sportům, jak jsou třeba cykloturistika nebo plavání. Badminton si přece zahraje každý rád,“ doplnila Dagmar Škodová Parmová, která přišla pozdravit nejlepší české hráče.

Mrkněte do sokolovny. Tudy procházela historie. Badminton i ve Sportovní hale

Během víkendu si zahraje na kurtu exhibiční zápas parabadmintonu také předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora. „Badminton vnímám jako velmi progresivní sport, hrával jsem ho, mám k němu veliký vztah.“ Sýkora, který má s badmintonem zkušenosti i ze zahraničních turnajů, přidal zajímavost: „Málo se to ví, ale v některých zemích je rozšířenější než tenis, takže je to gigantický sport a my jsme hrozně rádi, že se mistrovství České republiky koná právě v Jihočeském kraji,“ zmínil Zbyněk Sýkora, rodák z Českého Krumlova a šéf českých paralympijských sportovců.