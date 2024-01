V pátek začíná v českobudějovické Sportovní hale mistrovství republiky mužů a žen v badmintonu, v sokolovně si to o tituly rozdají jedenáctiletí.

Badmintonisté Sokola České Budějovice Daniel Dvořák (vlevo) a Jan Janoštík. | Foto: Deník

Mezi aspiranty na příčky nejvyšší budou patři i hráči domácího Sokola. „Těším se hodně, především když se mistrovství koná na domácí půdě,“ říká Daniel Dvořák.

„Na šampionát se nijak speciálně nepřipravuji. Mám tréninkový plán v SCM a uvidíme, jak to dokážu prodat. Nemám žádná velká očekávání. Vše bude záležet na mých výkonech a také na losu. Cíl je samozřejmě podat co nejlepší výkon a pokud to povede k medaili nebo k vítězství, tak je to bonus. Je mi teprve osmnáct let a mám pořád co zlepšovat,“ říká.

Na domácí mistrovství se pečlivě chystá i jeho parťák Jan Janoštík. „Na domácí mistrovství se moc těším a chystám se jak individuálně, tak s týmem Brno Slatina. Stejně jako minulý rok chci podat co nejlepší výkon a bojovat o cenné kovy, nejlépe o zlato. Na mistrovství republiky vždy startuje to nejlepší, co český badminton nabízí, a díky skvělému organizačnímu týmu patří českobudějovický šampionát k těm nejlepším,“ uvedl před dostaveníčkem našich nejlepších badmintonistů.

Program šampionátu:

Pátek

10:45 slavnostní zahájení

11:00 zápasy všech disciplínaž do čtvrtfinále

Sobota

10:00 čtvrtfinále

16:00 semifinále

Neděle

10:00 finále