České Budějovice hostily po všech stránkách vydařený šampionát badmintonistů

O uplynulém víkendu hostily České Budějovice mistrovství republiky v badmintonu, a to hned ve dvou věkových kategoriích. V Sokolovně proběhl šampionát nejmladší kategorie do jedenácti let, ve Sportovní hale se pak sešli nejlepší badmintonisté z kategorie dospělých.

Mistrovství republiky v badmintonu v českobudějovické Sportovní hale. | Video: Deník/ Pavel Kortus