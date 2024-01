Za nedávno skončeným rokem jsme se ohlédli a o plánech pro ten letošní jsme hovořili s předsedou Jihočeského badmintonového svazu Radomírem Lieblem. Nejdůležitější zprávou je, že se v českobudějovické Sportovní hale na začátku února opět uskuteční mistrovství republiky mužů a žen.

Předseda jihočeského krajského svazu badmintonu Radomír Liebl. | Foto: Deník

Jak hodnotíte loňský rok z pohledu krajského svazu?

Z mého pohledu byla sezóna náročná, ale úspěšná. Pěkně zostra jsme začali hned na začátku roku, kdy jsme po šestnácti letech uspořádali v jižních Čechách, konkrétně v Českých Budějovicích, mistrovství republiky dospělých a souběžně s ním i šampionát jedenáctiletých, tedy mistrovství pro nejmenší hráče. Bylo to vůbec poprvé, kdy se oba tyto vrcholné turnaje spojily v jednu akci, díky které si nejmladší hráči mohli zahrát své finálové zápasy pod jednou střechou s elitou dospělých badmintonistů, jejichž atraktivní souboje se odehrávaly hned na vedlejších kurtech.

Jak se podařilo obě akce dohromady zvládnout?

Bylo to sice organizačně velmi náročné, odměnou nám ale byly velmi pozitivní ohlasy jak ze strany aktérů, tak ze strany republikového svazu. Na základě toho jsme byli právě svazem osloveni, zda bychom neuspořádali mistrovství republiky ve stejném formátu i v roce 2024. To sice nebylo v plánu, ale právě ty pozitivní ohlasy nás přesvědčily, a tak se můžeme na vrcholný badminton těšit i v tomto roce.

Přípravy na tak velkou akci probíhají podle plánu?

Je to až s podivem, ale vypadá to že ano. Do příprav šampionátu e zapojila spousta lidí z oddílů, ať už hráčů, trenérů nebo rodičů. Hlavně již víme, do čeho jdeme, a můžeme těžit s loňských těžce nabytých zkušeností. Základna zůstává stabilní, dokonce vznikají nové oddíly jako třeba Králova Lhota. Turnaje proběhly skoro ve všech oddílech, takže za nás velká spokojenost. V létě jsme udělali další důležitý krok, transformovali jsme se na spolek, abychom měli účetnictví více pod kontrolou, takže i z tohoto hlediska to vnímám jako pozitivní rok.

Zmínil jste turnaje. Jak se na nich dětem z našeho kraje daří?

Jsme hrdí na to, že Jihočeši dlouhodobě patří mezi badmintonovou špičku v republice. Naši hráči jsou součástí reprezentace České republiky napříč jednotlivými věkovými kategoriemi. Jejich výkonnost se potvrdila i na jednotlivých mistrovstvích republiky. V každé věkové kategorii putovaly k nám na jih minimálně dvě medaile.

Platí to i pro dospělé?

Ano. Nádherný byl třeba říjnový turnaj v Praze – Memoriál Karla Holobradého, který Jihočeši doslova ovládli. Z každé disciplíny jsme přivezli medaile, ve čtyřech z pěti dokonce zlaté. Vozíme medaile i ze zahraničních turnajů, takže velká spokojenost.

A jaké jsou plány pro rok 2024?

Jak už jsem zmínil, na začátku února nás čeká mistrovství republiky dospělých a nejmladší kategorie U11. V červnu pak Letní olympiáda dětí a mládeže, na které organizujeme badmintonový turnaj. Na podzim opět bude v Českém Krumlově mezinárodní turnaj U17, to abych zmínil jen ty největší akce. Dál rozvíjíme nový projekt nazvaný Badmintonová akademie. Ta bude slučovat oblastní talentovou přípravu pro nejmenší a sportovní centrum mládeže pro starší věkové kategorie. Na nudu si rozhodně stěžovat nemůžeme, spíše zápolíme s časem. Všichni, kteří se podílejí na existenci, chodu a rozvoji jihočeského badmintonu, mají normální zaměstnání, badmintonu se věnují až po práci ve svém volném čase, takže ukočírovat to všechno je občas docela náročné. Ale baví nás to, jinak bychom to nedělali. I proto patří všem, kteří se do tohoto procesu zapojují, dětem, trenérům, rodičům a dalším velké poděkování za jejich přístup a nasazení. Bez nich by to opravdu nešlo.