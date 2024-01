Talentovaná smečařka Bára Rejmanová nastupuje v I. lize žen v týmu, který hraje pod hlavičkou Národního volejbalového centra. Slečna má docela zajímavé volejbalové sny. Porazit Chorvatsko a vyhrát mistrovství Evropy.

Bára Rejmanová (č. 9) v I. lize žen v Rudolfově | Video: Deník/ Kamil Jáša

Zatímco tatínek Jiří Rejman vyrazil s mikrofonem a kamerou na biatlon do Anterselvy, Bára se vydala s Národním volejbalovým centrem do Rudolfova. Shodou okolností oba soupeři odehráli během dvou dnů čtyři zápasy I. ligy žen. Třikrát se z výhry radovaly hráčky hostujícího týmu. "Bylo to hodně těžké, je po soutěži Mevza, byla to kvalifikace na mistrovství Evropy, bylo to dost unavující, teď čtyři zápasy ve dvou dnech také vezmou sílu. My ale máme radost z každého vítězství," popisovala v hale Rudolfova.

Národní volejbalové centrum sdružuje talentované hráčky v Kladně. "Třikrát v týdnu máme tréninky dopoledne i odpoledne," popisuje Bára náročný program, který české hráčky výrazným způsobem posunuje v kvalitě. "Na tréninky chodíme do tří různých hal," doplňuje smečařka. "Školu máme deset minut od hal," přibližuje, že slečny by se v podstatě měly starat o studium a o sport. "Osm z deseti z nás studuje stejnou sportovní školu. Je to sportovní gympl. Myslím, že nám to jde moc dobře, protože nikdo z nás snad nepropadne," rozesmála se Bára Rejmanová při odpovědi. "Jedna spoluhráčka má dokonce individuál. My máme tréninky normálně v rozvrhu, proto si nemusíme nic zvlášť doplňovat."

Jen v extrémně náročném období se absence ve škole nastřádají. "Teď jsme to měly hodně hektické," popisuje Rejmanová i za své spoluhráčky. "Byly jsme na soustředěních, na Mevze, úplně ideální období to nebylo, musely jsme si dost doplňovat. Dívky, které jsou zařazeny do sportovně studijního programu sní své sny. Některé jsou odvážné víc, jiné méně. Bára Rejmanová má jeden docela konkrétní. Není to ani úřast na OH 2028 v Los Angeles, ani start na MS: "Chci porazit Chorvatky," říká a vysvětluje: "Naštvaly mě, porazily nás, tak je chci zase porazit já. Chci jim to oplatit."

Letní program zásadně ovlivní duben. "Záleží na tom, jestli se ze druhé kvalifikace dostaneme na Evropu," vysvětluje smečařka. "Na to se připravujeme už teď." A se zdravým sebevědomím dodává: "My se na Evropu dostaneme a v létě budeme oslavovat zlaté medaile z mistrovství Evropy."

Tatínek Báry je sportovním reportérem České televize, maminka se také v agenturním zpravodajství věnuje sportovní novinařině. "Táta mi občas poradí, já si do toho ale moc mluvit nenechám."