Vodní pólo je veliká zábava. Pro muže i ženy. Trénovat dokonce mohou společně. V českobudějovickém bazénu je Barbora Morongová jako doma. "Začínala jsem s plaváním," popisuje docela obvyklou cestu vodních pólistů. "Mamka je trenérka," doplňuje něco, co už zase tak časté nebývá. Barbora bývala velikou plaveckou nadějí tradičního klubu Koh-i-noor České Budějovice. Postupem času se plavání dostávalo do pozadí, Barbora dala na maminčiny rady a zkusila vodní pólo.

"Mamka to tak všechno pozorovala, říkala mi, jestli nechci zkusit vodní pólo. Je to zajímavý sport. Není tak rozšířený. Někdy třeba řeknu, že hraju vodní pólo, někdo třeba ani neví, co to je za sport." Právě to by měl změnit projekt České šampionky, který podporuje české kolektivní sporty. Cílem je účast národních reprezentací na OH 2028. "Byla jsem také jeho součástí, jezdila jsem trénovat do Tábora," přikyvuje Barbora Morongová, která sympaticky zhodnotila, že její spoluhráčky v táborském bazénu měly víc natrénováno.

"Proto si myslím, že projekt by mohl být prospěšný. Bude se víc trénovat, naše hráčky se chtějí dostat na úroveň Chorvatska, Srbska, Maďarska. Zatím je prostě vidět, že tolik natrénováno nemáme," říká Barbora Morongová, která dokonce zkusila přemluvit kamarádku. "Je to moje nejlepší kámoška. Říkala jsem jí, ať to zkusí, teď je v devítce, dělá přijímačky na střední školu, tak potom uvidíme. Když budeme hodně trénovat, tak by to na olympiádu v roce 2028 mohlo vyjít."