Jaká byla sezona ženského českobudějovického basketbalového klubu?

Dlouhá a náročná. Ještě před začátkem sezony jsem váhal, jakou soutěž hrát. Zachovat ligu U19 z loňského roku anebo se přiklonit k malému risku a s velmi mladým týmem, kde jsou věkově jen 2 ženy, hrát 2. ligu žen. I přes mírné obavy, zda 2. liga žen nebude příliš velkým skokem jsem se nakonec přiklonil k risk variantě a přihlásili jsme soutěž žen s tím, že celé družstvo může zůstat pohromadě a budeme moci zapojit případné ženy z Black Cats (vysokoškolský klub v ČB) či jiných klubů které studují v ČB. Zpětně to hodnotím jako dobré rozhodnutí.

Vraťme se na úplný start…

Start soutěže jsme neměli špatný. Ve čtyřech utkáních jsme dvakrát zvítězili (Slaný, Liberec), smolně prohráli o jeden bod v Chomutově a favoritovi naší skupiny z M. Boleslavi jsme podlehli pouze o 16 bodů, když druhý poločas jsme hráli s domácími hráčkami plichtu. Zdálo se, že budeme štikou ve 2. lize. Pak ale přišla zranění (Tereza Brůžková – kvůli zranění zápěstí vypadla na více než polovinu soutěže, Darina Peterková – vinou zraněného kolena přišla o víc než třetinu zápasů, stejně jako Kačka Pazourková – která v průběhu školního roku odjela na zahraniční výměnný pobyt), a covid a s tím i naše herní problémy a výpadky.

A proto se tým dostal do výsledkových problémů?

Následovaly domácí prohry o 10 a 11 bodů se strakonickými SKB a BK. Jednoznačně chyběla T. Brůžková její bodový příděl a především doskoky. Mohu říci, že v kompletním složení jsme odehráli pouze cca šest utkání z celkových dvaceti. Vzhledem k tomu, že jsem měl v družstvu drtivou většinu studentek středních škol, tak nás nesmírně srážely na kolena covidové karantény, které nám buď vyřadily hráčky, nebo nám znemožnily trénovat, a proto jsme museli i několikrát odložit utkání na pozdější termín. To se nám stalo málem osudným. Neboť tyto odklady se začaly kumulovat po novém roce ve druhé polovině soutěže. Utkání na sebe navazovala téměř den po dni a výhry se vůbec nerodily snadno. Avšak dvěma důležitými domácími výhrami nad Slovanem Litoměřice a Slunetou Ústí nad Labem v závěru základní části jsme si na poslední chvíli zajistili účast v play off, kde nás čekal vítěz základní části Ško-Energo Mladá Boleslav.

Po dohodě se soupeřem jste začínali na palubovce Energa?Ano. Do poločasu jsme se drželi minus sedm. Pak nám ale došly síly a soupeř, který nastoupil v plné sestavě, utkání ovládl. Byla z toho prohra 51:75. Domácí odveta o tři dny později se vyvíjela o poznání příznivěji. Děvčata dřela, po první čtvrtině jsme vedli o bod, o poločase jsme měli dokonce tři body k dobru. Bohužel ve třetí čtvrtině jsme padli 19:30. I když jsme v poslední část hry vyhráli o bod, celkově to znamenalo prohru 70:77. Ale předvedli jsme velmi sympatický výkon, který se přítomným divákům musel líbit. Takže v konečném součtu, kdy jsme odehráli soutěž až na pár výjimek s dorostenkami, považuji celou sezonu za velmi náročnou, ale díky postupu do play off i úspěšnou.

Kdo byl oporou týmu?

Hlavní osou týmu byly B. Soukupová, T. Najbrtová, D. Soukupová, L. Kadlecová a K. Pazourková. Před svými zraněními patřily mezi opory, které na soupeře platily hlavně svou rychlostí i T. Brůžková a D. Peterková. Nesmím ale zapomenout na žádnou hráčku, protože basket je kolektivní sport a v situacích, do kterých jsme se občas v sezoně dostávali (zranění, studijní povinnosti), byla každá hráčka velmi platná, ač třeba na lavičce náhradníků. Herními i bodovými lídry družstva byly Timotea Najbrtová a Barbora Soukupová.

Českobudějovické basketbalové tygřiceZdroj: Deník/ Tigers ČB

Dvě vaše hráčky dostaly pozvánku do reprezentace U18, co tomu říkáte? Je to pro ně velká sportovní šance?

Ano, je tomu tak. Jde právě jmenované bodové lídry: Barču a Timi. Myslím si, že si to za svou trpělivou a soustavnou práci zaslouží. V letošním roce šly herně hodně nahoru a staly se oporami všech svých tří družstev ve kterých nastupovaly. V extralize dorostenek U19 na Spartě pomohly svým výkonem na MČR k zisku stříbrných medailí, a přitom zlatý hřeb nebyl vůbec daleko (ve finále smolná prohra o 2 body s domácím Hradce Králové) a to byl zřejmě i impulz, proč pozvánku do reprezentačního výběru U18 děvčata obdržela. Teď už je na nich, jak se s touto příležitostí poperou a zda reprezentačního trenéra přesvědčí, že si zaslouží své místo v týmu, který čeká evropský šampionát v řeckém Heraklionu. Každopádně je to pro ně vrchol jejich dosavadní basketbalové kariéry a přál bych jim, aby nezůstalo jen u něj. Takže oběma přejeme hodně štěstí.

Jaká je vůbec spolupráce Tigers České Budějovice a Sparty Praha?

Historie spolupráce se datuje čtyři roky zpět, kdy jsme s děvčaty v Českých Budějovicích po dlouhé době vybojovali účast v žákovské lize U15. Spartu jsme měli tenkrát ve skupině. My jsme tenkrát nepostoupili do bojů o titul, zatímco Sparta ano. Slovo dalo slovo a tu dobu našim dvěma nejlepším hráčkám bylo umožněno se zapojit do soubojů o titul v této kategorii za Spartu. Tenkrát skončila děvčata stříbrná. Spolupráce pokračovala i dalších sezonách už i oboustranně, kdy naše družstvo U19 doplňovaly sparťanské hráčky U17, které na Spartě nehráli extraligu U19. Po dvou nedohraných sezonách v covid době jsme na spolupráci navázali v té sezoně letošní. Dohodu jsme měli takovou, že naše „Sparťanky“ by mohly čas od času naskočit do 1.ligy žen aby se v této soutěži oťukaly. Po Vánocích ale družstvu 1. ligy na Spartě začala reálně hrozit v soutěži baráž (skupina o sestup). Jelikož je tento tým také většinou tvořen hráčkami U19, taktéž se jim nevyhnuly odklady utkání. Vzhledem k tomu, že obě děvčata (T. Najbrtová, B. Soukupová) se dostala do slušné herní formy u nás ve 2. lize tak i v extralize U19, dohodli jsme se s trenérem Zajíčkem a děvčata začala nastupovat pravidelně i v 1.lize žen s nadějí, že se povede uhrát postup do play off. Následně jsme museli s trenérem Sparty hledat termíny dohrávek a možnosti, jak si vyjít navzájem vstříc tak, abychom se společně vyhnuli sestupovému ohrožení. Dívky v tu dobu, ale musely ukázat notnou dávku vůle a lásky k basketbalu, neboť díky této dohodě trenérů a jejich účastí ve třech soutěžích se dostávaly do situací, kdy například během jednoho týdne odehrály sedm utkání a podruhé o tři týdny později se situace opakovala s tím, že utkání bylo pět. Timi s Barčou zvládly tuto zápasovou porci na jedničku. A vše dospělo k happyendu, kdy jak my ve 2. lize, tak i Sparta v 1. lize jsme dokázali postoupit do vyřazovacích části play off. V posledních kolech soutěže a v play off nám taktéž vypomáhala děvčata ze Sparty a naopak v této sezoně okusila několikrát extraligu U17 na Spartě i Žaneta Gucko.

Co vás čeká v létě?

Trocha odpočinku po této opravdu náročné sezoně. A jelikož v průběhu sezony ukončil činnost vysokoškolský basketbalový klub Black Cats, dochází k přestupům hráček do Tigers.

Na konci prázdnin nás čeká společné soustředění a pak už nám začne nová sezona.