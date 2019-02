České Budějovice - Projekt Barevný minivolejbal děti baví. Přesvědčili se o tom ogranizátoři krajského kola, které se konalo v českobudějovické Sportovní hale.

Minivolejbal v barvách je projektem, který už několik let děti baví. Vyrůstají v něm výborní hráči, někteří se dokonce dopracovali až do reprezentace ČR. "Minivolejbal označujeme variaci šestkového volejbalu, který umožňuje dětem mladšího školního věku se variantě tohoto sportu věnovat," vysvětlují odbdorníci. Do českobudějovické Sportovní haly ke krajskému kolu dorazily děti z mnoha škol a klubů. Nechyběl ani šéf krajského svazu Jiří Popelka. Minivolejbal je určen pro děti prvního stupně základní školy. "Jednotlivé barvy určují stupeň pokročilosti a náročnosti každé z variant minivolejbalu." Pravidelně se v ČR konají turnaje, nejdříve v rámci jednotlivých krajů, poté celorepublikově. Do celorepublikových kol postupují jen ti nejlepší.