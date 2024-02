Je to možná zpráva roku. Baseballista z Hluboké nad Vltavou Martin Mužík si právě teď balí zavazadla a odlétá do Japonska. Čekají ho zápasy před vyprodaným stadionem v Ósace.

Velký návrat do Japonska. Martin Mužík je ve Výběru Evropy | Video: Deník/ Kamil Jáša

Martin Mužík je největší hvězdou baseballu v Hluboké nad Vltavou. I ti, kteří se o tento sport moc nezajímají, zaznamenali jeho světový homerun v utkání proti Číně na World Baseball Clasic v Japonsku. Teď se Mužík do Japonska vrátí. "Byl už velký úspěch, že jsme se vůbec na World Baseball Clasic dostali," vrací se k předchozímu velmi povedenému turnaji v Japonsku. World Baseball Classic je turnaj národních reprezentačních týmů, který je organizován Mezinárodní baseballovou federací (IBAF). Zaveden byl do programu v roce 2006 a je v současnosti vrcholnou světovou soutěží národních týmů. Českým hráčům vydařený turnaj změnil život. Změnil jejich pohled na baseball, manažeři o českých hráčích dobře vědí.

Také proto byl Martin Mužík pozván do Výběru Evropy, který se v úvodu března střetne v Ósace s domácí reprezentací. "Byl můj sen podívat se do Japonska, teď se tam vracím už potřetí," říká jeden z nejúspěšnějších sportovců z jihu Čech. "Je pocta být vybraný do Výběru Evropy." Zápasy budou hodně prestižní. "Budeme hrát na novém stadionu v Ósace, bude vyprodáno, bude to zážitek."