HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - Baseballisté Sokola Hluboká nad Vltavou musejí odložit svůj sen o návratu do extraligy nejméně o další rok.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

V Českomoravské lize Kardinálové obhájili 3. místo a stejně jako loni postoupili do baráže o extraligu. Zatímco před rokem nestačili na Blansko, tentokrát jim stála v cestě mezi elitu Tegola Praha.



Výsledek baráže potvrdil rozdílnou úroveň soutěží. V konfrontaci s extraligovými celky neuspěla Hluboká, ani Liberec, který se jako vítěz Českomoravské ligy musel sklonit před Blanskem, aniž vyhrál jediný zápas.



„Tegola je pořád tým, který z poloviny tvoří ostřílení extraligoví hráči. Když bylo třeba, tak pořádně zabrali. Jsou o schůdek výš,“ uznává trenér Hluboké Jan Pirgl.



Největší rozdíl prý spatřoval v útoku. „tegola měla vynikající pálku! Pálkaři soupeře si s našimi nadhazovači dokázali snadno poradit,“ konstatuje. Hlubockým baseballistům podle Pirgla chybí častější kontakt s extraligovými celky, které kromě baráže mohou potkat jen zřídka. Na turnaji, případně v poháru. „Ale to musíte postoupit alespoň do druhého nebo třetího kola,“ podotýká kouč. Když Kardinálové v poháru narazili na mnohonásobné mistry reoubliky Draky Brno, nezdál se rozdíl tak propastný, jak by někdo čekal. „Drželi jsme s nimi krok. Ale přijeli mladší hráči, kteří v extralize asi nedostávají tolik příležitostí,“ krčí rameny Jan Pirgl.



I když Kardinálové na vytoužený postup nedosáhli, třetí místo v lize považují za úspěch. „Tím spíš, že tým doplnili mladí hráči, ještě junioři,“ říká trenér. Obměna družstva pokračuje a mohykánů, kteří se probojovali s Hlubokou do ligy, ubývá. „Ze staré party zůstali dva tři hráči, kteří ještě aktivně hrají. Zbytek má baseball teprve před sebou,“ naznačuje Jan Pirgl, že svůj tým považuje za velice perspektivní. „Za dva tři rokyby mohl získat solidní extraligovou úroveň,“ domnívá se. I proto slibuje: „Příští rok se určitě pokusíme znovu psotoupit.“