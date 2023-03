První dvě utkání v pátek 31. března a v sobotu 1. dubna odehrají Hlubočtí v Ostravě, domácímu publiku se letos poprvé představí v neděli 2. dubna od 13 hodin ve sportovně relaxačním centru na Hluboké.

Příprava Sokola na extraligu během víkendu vrcholila soustředěním v severoitalském Castions delle Mura. Vedle intenzivních tréninků jihočeští baseballisté sehráli i dva přípravné zápasy s italskými týmy.

Fandové Baníku vyrazili do Evropy. Podívejte se na video, stojí to za to