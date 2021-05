Baseballisté Sokola Hluboká se v nejvyšší baseballové lize utkali s asi největším adeptem na titul – dvaadvacetinásobným mistrem ČR Draci Brno. Trenér Sokola Zdeněk Josefus před víkendovou sérií očekával vyrovnaná utkání, kde rozhodnou drobné chyby a přál si alespoň bod. A tip mu vyšel téměř dokonale – těsná byla všechna utkání, ale Hluboká obrala mistra o body dva.

V pátek na půdě úřadujícího mistra prohrál Sokol až v nastavené desáté směně 1:2. V sobotu ale dokázal v Brně díky chybě Draků v sedmé směně zvítězit 3:2 a o bod to bylo i v neděli na Hluboké, kde domácí udrželi slibný náskok a vyhráli 6:5. A tím i celou sérii proti úřadujícímu mistru a to se počítá!

Páteční brněnské utkání začalo soubojem reprezentačních nadhazovačů, domácího Radima Chrousta a hlubockého Jana Nováka. Ten zvládl devět směn, jedenáct strikeoutů a i ve svém třetím startu v sezóně dosáhl dvouciferného počtu strikeoutů (12-12-11) a stal se tak historicky prvním nadhazovačem v extralize, kterému se to kdy podařilo. Gratulace! Ale zpět k prvnímu zápasu: Sokol Hluboká šel do vedení už ve druhé směně, Draci bod stáhli až v sedm směně a za stavu 1:1 se šlo do nastavení. Ale brzy po začátku „extra inningu“ se podařila skvělá „ulejvka“ brněnskému Martinu Červinkovi a Přemysl Chroust doběhl Drakům pro rozhodující bod.

I začátek sobotního utkání byl ve znamení vynikajících nadhazovačů, domácího Filipa Čapky a hlubockého Williama Parsonse. Ostatně až do šesté směny to bylo 0:0, v sedmé ale domácí chybovali a Sokol stáhnul hned tři doběhy. Drakům ale v této sérii obrovsky vycházely závěry a hned v osmé směně stáhli náskok o dva doběhy. Draci tlačili, dramatické závěry si užívá i hlubocký nadhazovač Wesley Roemer, který dvěma strikeouty zklidnil dohrávku deváté směny a dovedl Sokol ke kýženému vítězství.

V neděli na Hluboké se situace opakovala: Sokolu patřil začátek a Draci mohutně finišovali. Za Sokol startoval jako nadhazovač Novozélanďan James Boyce a startérem Draků byl Američan Marcus Jensen. Ale než se ve větrném počasí zahřál, vedl Sokol hned v první směně 2:0.

Sokol Hluboká v baseballové extralizeZdroj: Deník/ Stanislav Janů

V páté směně se blýskl Drak Michal Varga homerunem až skoro k Vltavě, ale jen korigoval úvodní tlak Sokola, který po páté směně vedl už 5:1 a po sedmé 6:2, a to byl stav, jaký Draci asi dlouho nepamatují. Výborně pálili Martin Mužík, Matěj Vlach, Michal Soukup, Sokolu pracovala obrana a v poli řádil pozičně skvělý Wesley Roemer, ale v osmé směně přišel tradiční protiútok Draků, kteří stáhli s Martinem Kalábkem na pálce hned tři doběhy, a zase to bylo jenom o bod. Na devátou směnu nastoupil „na kopec“ domácí Wesley Roemer, v poli se při posledním útoku Draků blýskl v klíčové situaci těžkým zákrokem Martin Macháček, a opět, tak jako v sobotu v Brně, i na Hluboké už dokázal Sokol cenné vítězství udržet.

O tom, že byl souboj s Draky asi největším šlágrem kola, svědčí přítomnost předsedy České baseballové asociace Petra Ditricha na nedělním utkání. „Musím říci, že jsme viděli v této sérii dramatický i divácky pohledný baseball, neuvěřitelně vyrovnaný. Už před sezónou soupiska Sokola Hluboká ukazovala, že tým může mít vysoké ambice a také to vstupem do soutěže potvrzuje. Extraliga bude ještě dlouhá, ale jak jsem měl možnost vidět, pokud Sokol udrží svou hru, může přemýšlet o TOP 6, o účasti mezi šesti nejlepšími,“ uvedl předseda ČBA Petr Ditrich. Pochválil rovněž stoupající úroveň streamovaných přenosů z jednotlivých utkání. „Zvláště nyní, kdy musíme hrát ještě bez diváků, jsou přenosy jednotlivých utkání velmi důležité a jsem rád, že v průběhu prvních tří kol vidíme obrovský posun směrem ke kvalitě komentovaných streamů. Je to ta nejlepší cesta, jak nyní můžeme dostat extraligový baseball k divákům,“ doplnil Petr Ditrich.

Neskrývanou radost ze dvou vydřených vítězství měl i trenér Sokola Hluboká Zdeněk Josefus, ale dokázal být i kritický: „Můžeme se opírat o výborné nadhazovače, daří se nám propojovat zahraniční posily s našim domácími, pracuje obrana, v poli příliš nechybujeme a dovolíme soupeři málo doběhů, to je naše hra, styl, o který se snažíme. Ale abychom mohli dál vítězit, musíme přidat v útoku, být mnohem důraznější na pálce a získávat více bodů a na tom teď budeme pracovat,“ soudí Zdeněk Josefus.

„Trojutkání s Draky byl souboj s jedním z nejtěžších soupeřů, kteří na nás v extralize čekají, a jsem rád, že jsme namísto jednoho vysněného bodu doslova urvali dva. Kluky zdobí bojovnost, tým žije i na střídačce a tohle kolo bylo důležité v tom, že jsme si vyzkoušeli, že v extralize máme i na ty nejlepší a že se osmělují už i naši nejmladší odchovanci. A těšíme se na příští víkend na druhé nováčka extraligy, kterým je vedle nás Blesk Jablonec,“ dodává dlouholetý hráč a předseda Sokola Hluboká David Šťastný.

Série nováčků extraligy s Bleskem Jablonec začíná na Hluboké v sobotu 1. 5. ve 13.00 a druhé pokračuje v 16.00, série končí v neděli 2. 5. od 13.00 v Jablonci, všechna utkání jsou streamována na webu Sokola Hluboká www.baseball-hluboka.cz/extraliga , domácí hlubocká utkání jsou komentována a přinášejí dokonalý sportovní zážitek.