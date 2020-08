Duel začal lépe tým složený z nejlepších hráčů Extraligy. Ti se ujali vedení 1:0. Mladí reprezentanti, úřadující Mistři Evropy, se ale nenechali zahanbit a v půlce zápasu se díky dobrému útoku dostali do vedení 5:1. Extraligové hvězdy ale prokázaly své zkušenosti, dokázaly zareagovat a nakonec zvítězily 7:5. „Byl to dobrý zápas, atmosféra byla výborná, mladí kousali, ale zvládli jsme to,“ hodnotil zápas Jakub Kubica.

All Star Game byl zápas specifický tím, že se na nadhazovacím kopci střídali nadhazovači po směnách, a hrálo se na sedm směn. Diváci viděli kvalitní útočný baseball, který se jim musel líbit. Jejich největší podporu měl odchovanec klubu Martin Mužík hrající Extraligu v Kotlářce Praha. „Diváci byli skvělí, mám rád takhle bouřlivou kulisu, takže všem, co přišli a podpořili nás, moc děkuji,“ pochvaloval si atmosféru utkání Mužík.

Celou akci odstartovalo slavnostní zahájení za účasti hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské, starosty města Hluboká Tomáše Jirsy a místopředsedy NSA Ivo Lukše. „S předsedou Národní sportovní agentury objíždíme republiku a zjišťujeme v jakém stavu je sportovní zázemí v naší zemi. Tady na Hluboké mi plesá srdce, když vidím, jak zde funguje spolupráce a v jakém stavu jsou místní sportoviště. To není obvyklé. S NSA budeme nadále podporovat rozvoj sportu v ČR. Máme připraveno spoustu idejí, jak ho znovu nakopnout,“ říká místopředseda Ivo Lukš. „Obdivuji, jak na Hluboké skvěle funguje spolupráce jednotlivých zájmových skupin s městem a Jihočeským krajem. Když se síly spojí a netříští se a lidé se nedohadují, dá se se ledacos vybudovat,“ kvitovala rekonstrukci hlubockého areálu hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. „Na rekonstrukci baseballových hřišť dalo město Hluboká nad Vltavou 8 milionů korun a další finance poskytl také kraj a Ministerstvo školství,“ sdělil starosta Hluboké Tomáš Jirsa. Přítomen byl také předseda ČBA Petr Ditrich a předseda baseballového klubu Sokol Hluboká David Šťastný, který byl u zrodu hlubockého baseballu na počátku 90. let a dodnes je také aktivním hráčem. Úvodní ceremoniál svým vystoupením doprovodila Jihočeská filharmonie.

Samotnému utkání předcházelo tradiční homerun derby, do kterého nominovali trenéři po třech pálkařích. Hráči předvedli skvělou show a v základním kole odpálili za mohutného povzbuzování diváků celkem 60 míčů za hrazení hrací plochy. Do finále se probojovali Marek Chlup, vítěz soutěže z roku 2018, za reprezentaci a Matěj Hejma za tým hvězd. Chlup odpálil 13 homerunů, Hejma 14. Hráč pražských Eagles Matěj Hejma se nakonec stal i celkovým vítězem, když ve finále přepálil homerunový plot dvanáctkrát. „Byla to skvělá show, asi jsem ještě neviděl tolik homerunů. Bylo to fyzicky náročné, ale jsem rád, že jsem zvládl dva takhle dobré starty. Marek byl dobrým soupeřem“ okomentoval Hejma tuto tradiční soutěž. Svou pálkařskou formu potvrdil také v samotném zápase, ve kterém odpálil jednobodový homerun.(Sokol Hluboká)