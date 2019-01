Strakonice - (Video) Basketbalistky strakonického extraligového týmu začaly nový ročník ŽBL pěkně od podlahy.

Strakonický týmu disponuje dravostí mládí i zkušeností. Zatím se mu v novém ročníku ŽBL daří, Jihočešky vyhrály v hale Sparty. Na snímku talentovaná Michaela Stará (vlevo) se zkušenou Janou Stejskalovou | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Tým sehrál vydařenou partii s favoritem favoritů, kterým je už téměř patnáct sezon brněnský Gambrinus, jako bonus přidal víkendové vítězství v hale Sparty. Už ve středu se ve strakonické hale od 18 hodin představí ambiciozní Trutnov.



Po čtyřech letech



„Čtyři sezony jsme v Praze nevyhráli,“ zářil manažer BK Czech Coal Aldast Strakonice Eduard Gaisler po vítězství nad Spartou. Pražanky sice po první i druhé čtvrtině vedly (27:23, 40:38), nakonec ale platilo, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Jihočešky především díky kolektivnímu výkonu a střelecké chuti Reisingerové (dala 17 bodů), Pospíšilové a Hardyové (obě 15 bodů) vydřely velice cennou výhru – 77:74.



Strakonicím se zatím pod vysokými koši daří naplňovat, co si trenérka a hráčky před startem ročníku ŽBL 2008/2009 předsevzaly.



„Máme mladý tým, chceme uhrávat co nejlepší výsledky,“ tvrdila Michaela Stará (r.n. 1990, 180 cm, rozehrávačka), která v letošním reprezentačním období vybojovala už svoji druhou medaili z ME (letos členka týmu ČR 18). Právě Stará, která nastřílela v Praze osm bodů, je i při svém mládí platnou členkou ženského týmu. „Je těžké hrát proti dospělým hráčkám. Je to těžké pro každou mladou basketbalistku. V mladších kategoriích si můžete dělat, co chcete, v ženách už to tak jednoduché není. Rozdíl je i v systému hry,“ uvedla talentovaná basketbalistka ještě před vstupem do letošní sezony. Její zkušenější kolegyně Jana Stejskalová (1975, 178 cm, křídlo) vidí pro letošní ročník výrazný výkonnostní posun strakonického družstva. „Máme hodně hráček, i na tréninku se bojuje o nominaci, letos máme víc naběháno, chceme to prodat v zápasech.“ A to se Strakonickým opravdu zatím daří. Dobrou zprávou pro příznivce basketbalu na jihu Čech je i fakt, že se po zdravotních problémech střelecky prosadila v Praze Američanka černé pleti Kiera Hardyová. Jak se jí bude dařit ve středu v domácím duelu proti Trutnovu?



Zajímavý souboj se odehraje i v Táboře, kam přijede Slovanka (loni hrála v Táboře).

MICHAELA STARÁ – BK CZECH COAL ALDAST

Vizitka: ročník narození 1990, post: rozehrávačka, výška 180 cm.



Kariéra: odchovankyně Žďáru nad Sázavou přišla do Strakonic jako dorostenka, ME kad. v Košicích 2006 stříbro, ME jun. v Nitře 2008 bronz.

K přechodu z mládežnických kategorií: „V mladších si opravdu můžete dělat, co chcete. V ženách to tak hladce nejde.“



K reprezentaci: „Pro každého je super, když se dostane do reprezentace, medaile pro mě byly zatím vrcholem kariéry.“



Další působiště: „Zda mě někdo z ligy oslovil k přestupu? Teď hraju ve Strakonicích, všechno ostatní je zatím v nedohlednu.“



Škola: „Studuju strakonické gymnázium, dál se uvidí. Asi bych zkusila nějakou vysokou školu.



Trenérka Marcela Krämerová (nejen) o Michaele Staré: „Na Míše v juniorkách hra stojí. Je pilířem. Tam svoji úlohu splní. Všichni čekají, co ona udělá. V ženách není tíha jen na ní. Chci, aby do toho dávala všechno. Ať je to první nebo dvanáctá hráčka, musí jít v situaci jedna na jednu přes soupeřku, musí vystřelit, když je volná. Je to její povinnost. Nemá lehkou pozici, platí to i o Zuzce Pilátové i já hrála na tomto postu. Jdu je sedřít z kůže. Post střední rozehrávačky je prodlouženou rukou trenéra. Je to alfa a omega v každém týmu. V první řadě musí splnit kritéria, které trenér dá, a převést to na tým. Mě vždy učili, a je to pravda, že když hraje špatně střední rozehrávačka, hraje špatně celý tým. Je to motor družstva. Míša je použitelná i na křídle, když bude třeba, tak tam i vyběhne. Výhodou je, že máme hráčky, které jsou schopné hrát na více postech.“