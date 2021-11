Jihočeši nastoupili bez nejlepšího střelce ligy Torina Dorna, kterého vyřadilo ze hry zranění a chybět bude zřejmě delší dobu, do hry však nasadili dvě nové akvizice z USA Craiga Victora a Williama Browna.

GBA Fio banka jasně předčila soupeře na doskoku, v bodech z druhých šancí i v provedení trestných hodů, stejně se však z úspěchu neradovala. Hradec Králové totiž předvedl zcela mimořádnou produkci střelby z perimetru, když z 35 trojkových pokusů proměnil plných 19, což značí příděl 57 bodů! A to je třetí nejlepší výkon v KNBL od roku 1998.

Domácím basketbalistům se 28 minut nepovedlo na protivníka najít účinnou zbraň a zlom nastal až na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny, kdy za stavu 65:62 východočeský tým proměnil tři trojky v řadě a pak už si náskok pohlídal.

Lubomír Peterka, trenér Hradce Králové: „Jsem hrozně rád, že jsme utkání zvládli. Hosté, přestože jim chyběl Dorn a v sestavě měli dva nové hráče, hráli velmi dobře. Určitě to není ten Jindřichův Hradec, na který jsme narazili v úvodu soutěže. Bylo to velmi úporné utkání a v podstatě rozhodla poslední čtvrtina a naše trojková produkce. A pak také naše zkušenosti. Ale s těmi problémy, co máme, jsem očekával těžké utkání, což se potvrdilo.“

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: „Soupeř celý zápas odváděl skvělou práci při střelbě a úspěšnost trojek 54 procent. My jsme dominovali na doskoku, nebyli jsme však úspěšní v bránění střelců na konci zápasu a nechávali jsme je volné. Špatné je, že nám dělají problémy rychlé protiútoky, to nás trápí celou sezonu. Do příštích zápasů to musíme napravit.“

Lukáš Kantůrek, rozehrávač Hradce Králové: ”První poločas byl vyrovnaný, a to především naší stupiditou, kdy nás soupeř předčil hlavně na doskoku. Po přestávce jsme začali trošičku lépe bránit, trefili jsme těžké trojky. Po sérii porážek a před reprezentační pauzou to pro nás je důležité vítězství. Musím říct, že kluci, kteří se vrátili z karantény, odehráli výborný zápas.”

Lukáš Stegbauer, křídelník J. Hradce: ”Bohužel to pro nás nedopadlo vůbec dobře. Myslím, že jsme se tři čtvrtiny drželi na dosah úspěchu. To, co jsme dělali dobře v předešlých zápasech, že tam byla rotace a další věci, jsme však nezopakovali, což nás stálo vítězství. Musíme se ponaučit z chyb.“

GBA Fio banka, která klesla po překvapivém vítězství Olomoucka nad Opavou na poslední příčku, další duel odehraje po krátké reprezentační přestávce ve čtvrtek 2. prosince doma proti USK Praha.

Královští sokoli Hradec Králové – GBA Fio banka J. Hradec 102:85 (26:23, 47:43, 73:64)

Body: Pešakovič 20, Sedmák 18, Pavlovič 12, Vujovič 10, Kantůrek 9, Stamenkovič 9, O. Peterka 9, Škranc 8, Šoula 5, Goga 2 – Victor 18, Strawberry 17, Stegbauer 13, Welsch 13, Borovka 6, Quinn 6, Novotný 6, Brown 6.

Trojky: 19:8. Fauly: 11:19. Trestné hody: 5/9:17/24. Doskoky: 25:48. Rozhodčí: Baloun, Scholze, Vávrová. Diváci: 150.

Další výsledky 14. kola: Olomoucko – Opava 79:74, Pardubice – Ostrava 101:82, Brno – Kolín 94:84.

Kooperativa NBL

1. ERA Nymburk 14 13 1 1394:1071 92,9 %

2. BK Opava 13 10 3 1165:998 76,9

3. Basket Brno 14 10 4 1195:1125 71,4

4. USK Praha 13 9 4 1188:1109 69,2

5. JIP Pardubice 12 7 5 1015:1007 58,3

6. Geosan Kolín 13 7 6 1181:1174 53,8

7. Královští sokoli Hradec Králové 13 6 7 1084:1129 46,2

8. Sluneta Ústí nad Labem 12 5 7 948:958 41,7

9. NH Ostrava 15 6 9 1187:1310 40

10. Armex Děčín 13 3 10 997:1091 23,1

11. Redstone Olomoucko 14 2 12 1090:1257 14,3

12. GBA Fio banka Jindřichův Hradec 14 2 12 1108:1323 14,3