Vše se tak rozhodlo až v posledních dvou minutách. Nejprve domácí DuBose a Borovka posunuli skóre ze 77:77 na 83:77, když Hradec využil ztrátu i promrhané útočné doskoky hostů. Feštr ještě 40 sekund před koncem trojkou snížil, ale při další akci přišel o míč a Victor šestkami pár sekund do sirény dal bankéřům jistotu.

Vítěze táhli především zmiňovaný Victor (19+11 doskoků), Sydorov (19+7 doskoků a 7 asistencí) a DuBose (18+7 doskoků).

Jihočeši mají nyní zhruba pět týdnů na přípravu na baráž o účast v příštím ročníku KNBL s vítězem I. ligy, která zná zatím tři semifinalisty – pražskou Slavii, Písek a Svitavy. Ten poslední vzejde z dvojice Litoměřice vs. Nový Jičín.

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: „Zdůraznil jsem svým hráčům, že je důležité, abychom hráli proti každému soupeři s respektem. Myslím, že to se podařilo a všichni přispěli k vítězství tak, jak by měli. Chyběli nám důležití střelci kvůli nemoci a zranění a o to jsem radši, že jsme zvítězili.”

Miljan Čurovič, trenér Olomoucka: „Jsem rád, že mladí hráči, kteří normálně nedostávají tolik prostoru, využili tu šanci a odehráli vyrovnaný zápas, na jehož konci vítězství patřilo zaslouženě domácímu družstvu. Přeji mu hodně štěstí v baráži a aby se udrželo v nejvyšší české soutěži.”

Craig Victor, křídlo J. Hradce: „Olomoucko bylo tuto sezonu náš hlavní rival, a proto jsme velmi chtěli vyhrát. Chtěl bych poděkovat všem našim příznivcům, kteří nás přišli povzbudit. Věřím, že v baráži zachráníme licenci pro nejvyšší soutěž.”

Dominik Žák, křídlo Olomoucka: „Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Poslední utkání sezony jsme si chtěli hlavně užít a domnívám se, že se nám to povedlo. Prostor dostali mladí hráči jako já, Erik Klepač a Jakub Nosek a myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Soutěž jsme zachránili, chtěl bych klukům za tuto sezonu poděkovat a příští rok to snad bude lepší.”

GBA Fio banka Jindřichův Hradec – BK Redstone Olomoucko 85:83 (22:21, 49:47, 67:65)

Body: Victor 19, Sydorov 19, DuBose 18, Brown 9, Da Silva 8, Borovka 6, Welsch 4, V. Novák 2 – Klepač 17, Žák 17, Dragovič 15, Feštr 15, Bracey 8, Kněževič 7, Sehnal 2, Nosek 2. Trojky: 4:10. Fauly: 15:12. Trestné hody: 7/8:3/3. Doskoky: 43:48. Rozhodčí: Vyklický, Nejezchleb, Perlík. Diváci: 350.

KNBL - skupina A2

1. Armex Děčín 33 17 16 2735:2692 51,5%

2. NH Ostrava 33 12 21 2641:2861 36,4%

3. Redstone Olomoucko 34 9 25 2700:2970 26,5%

4. GBA Fio banka Jindřichův Hradec 34 7 27 2727:3106 20,6%