Jindřichohradečtí basketbalisté neuspěli ani ve čtvrtém utkání nejvyšší soutěže Kooperativa NBL. Pražskému USK podlehli na Folimance 75:86, když jim vůbec nevyšel první poločas. O první úspěch v sezoně tak bude GBA Fio basket usilovat v sobotu 2. října, kdy doma přivítá Ústí nad Labem (18).

Jindřichohradečtí basketbalisté v novém ročníku KNBL stále čekají na první úspěch. | Foto: Radek Váňa

Jihočeši by po návratu do elitní tuzemské ligy rádi prolomili neúspěšnou sérii, ale zatím se jim to nedaří. Mezinárodní tým, který se teprve tvoří, bude určitě potřebovat čas na to, aby se sehrál a vyladil.