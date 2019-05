Ve skupině nejprve narazili na Ústí nad Labem. Druhým soupeřem byla plzeňská akademie Grizzlies. Oba zápasy dokázali tygři dotáhnout do vítězného konce a zajistili si tak postup do čtvrtfinále.

V sobotu si tygři pochutnali na ostravském menu. Nejprve svlékli z kůže ostravské Snakes a v semifinále se postarali o první velké překvapení turnaje, když porazili loňského mistra z Nové Hutě.

V neděli čekal naše hráče odvetný zápas proti Grizzlies Plzeň, kteří se probojovali z druhého místa ve skupině až do bojů o zlatou medaili. Finále bylo od začátku zcela v režii Tigers. Ve druhé čtvrtině přišlo několikaminutové zaváhání, ale i tak šli Tigers v poločase do šaten se slušným náskokem. "Ve druhém poločase Grizzlies bojovali, ale na naše hráče to nestačilo," hodnotí basketbalový expert Marek Kos, který právě tento tým dával dohromady. Po skvěle odehraném turnaji si hráči Tigers zaslouženě došli až pro zlaté medaile a vrátili titul opět po několika letech na Jih Čech.

Třešničkou na celém výkony byly individuální ocenění hráčů. Jakub Šimonek byl zvolen nejužitečnějším hráčem celého turnaje. Filip Čihák obhájil svou pozici v All star pětce z minulého roku. František Suchánek byl zvolen nejužitečnějším hráčem našeho družstva a korunku všemu přidal Kevin Humpál, kterého zvolili hráči ostatních družstev za nejužitečnějšího hráče turnaje. "Moc gratulujeme a děkujeme všem hráčům za jejich přístup k tréninkům a za jejich předvedené výkony."

Martin Dudi (trenér): „Máme za sebou velmi náročnou sezonu. Odehráli jsme turnaje v Litvě, Maďarsku a ve Francii. Současně jsme hráli žákovskou ligu U14 a krajský přebor U13. Hráči odvedli obrovský kus práce. Jsem rád, že můžeme sezónu zakončit oslavami mistrovského titulu. Je to odměna nejen pro hráče, ale pro všechny, kdo s nimi v průběhu tří let pracovali. Počínaje Markem Kosem, jeho ženou Janou Kosovou a mým kolegou Tomášem Suchánkem. Chtěl bych poděkovat všem rodičům, kteří nás celý rok podporovali. Velký dík patří panu Čihákovi, který nám v průběhu celého roku vozil kluky z Písku na tréninky. Není to úspěch jenom pro České Budějovice, ale pro celé jižní Čechy. Proto poděkování míří i do Písku a Jindřichova Hradce, protože bez jejich spolupráce by se tento výsledek dosahoval velice těžko a jsem rád, že to funguje i v dalších kategoriích a přináší to skvělé výsledky“

Tigers Basketball České Budějovice - BK Sluneta Ústí nad Labem 85:28

Body: Michal Grill 16, Filip Čihák 13, Jakub Šimonek a František Suchánek po 10, Kevin Humpál 9, Bartoloměj Kačírek 8, Tomáš Hrubý 7, Ondřej Klement 4, Martin Bitto, Matyáš Zita, Sebastián Papež, Jakub Svoboda po 2, Jáchym Předota, Jindřich Kubíček, Jiří Kadlec

Tigers Basketball České Budějovice – BA Grizzlies Plzeň 66:45

Body: Jakub Šimonek 18, Filip Čihák 13, Kevin Humpál 12, Matyáš Zita 6, Jindřich Kubíček 4, Martin Bitto, Jiří Kadlec, Bartoloměj Kačírek, Michal Grill a Tomáš Hrubý po 2, Sebastián Papež, Ondřej Klement, Jakub Svoboda, Jáchym Předota

Tigers Basketball České Budějovice – BK Snakes Ostrava 68:34

Body: Filip Čihák 11, Bartoloměj Kačírek a František Suchánek po 10, Michal Grill 9, Kevin Humpál 8, Martin Bitto 5, Jakub Šimonek, Matyáš Zita a Tomáš Hrubý po 4, Jiří Kadlec 2, Jindřich Kubíček 1, Sebastián Papež, Jáchym Předota, Jakub Svoboda, Ondřej Klement

Tigers Basketball České Budějovice – BK NH Ostrava 69:50

Body: Filip Čihák 16, Jakub Šimonek 11, Tomáš Hrubý 10, František Suchánek 9, Kevin Humpál 8, Michal Grill 7, Matyáš Zita 5, Bartoloměj Kačírek 3, Martin Bitto, Jiří Kadlec, Jindřich Kubíček, Sebastián Papež, Jáchym Předota, Jakub Svoboda, Ondřej Klement

Tigers Basketball České Budějovice – BA Grizzlies Plzeň 70:46

Body: Jakub Šimonek 13, Filip Čihák 12, Kevin Humpál 11, František Suchánek 9, Michal Grill 7, Tomáš Hrubý 6, Bartoloměj Kačírek a Jindřich Kubíček po 3, Matyáš Zita, Jakub Svoboda a Ondřej Klement po 2, Jáchym Předota, Martin Bitto, Jiří Kadlec