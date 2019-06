České Budějovice - Druhý ročník Běhu kolem Základní školy Emy Destinnové v Českých Budějovicích připravili pořadatelé se zajímavým podtextem.

Žáci uběhli 888 kol a pomyslně tak doběhli na Sněžku a zpět do školy. Celkem se do akce zapojilo 160 dětí a rodičů. "Jsme rádi, že se děti pohybují, v dnešní době, kdy bývá často sedavé zaměstnání, je pohyb důležitý," uvedla ředitelka ZŠ Emy Destinnové Dagmar Koubová. Pořadatelé připravili akci pro žáky a přátele této českobudějovické základní školy, hlavní organizátorkou byla Petra Krejčová, která se pečlivě věnovala přípravám. "Především ty menší děti běhají rády, u těch starších už to tak samozřejmé není. Někdo má soutěživost v sobě, někdo ne," uvedla. "Třeba my se na tuto akci moc těšily," vyprávěla na startovní čáře Anička Mráčková. Druhý ročník se pořadatelům povedl, a tak za rok pořadatelé připraví už třetí ročník "Běhu kolem Destinky."