Pršelo, jen se lilo. Z nebe padaly kroupy. Ani toho se ale účastníci Běhu Olympijského dne nezalekli. Pořadatelé z vodáckého klubu Hanace České Budějovice oslavili společně se sportovci olympijskou myšlenku. Podívejte se na video, jaké krupobití si prohnalo přímo nad startem závodu.

Běh Olympijského dne v Českých Budějovicích nezastavily ani kroupy | Video: Deník/ Kamil Jáša

Také letos startoval závod, který je součástí Běhu Olympijského dne, před loděnicí vodáckého oddílu Hanace České Budějovice. Těsně vedle Malše. Pořadatelé velmi pečlivě nachystali areál před loděnicí. "Je mi do breku," popisovala Klára Pešková, co cítila zhruba hodinu před startem. Odpoledne se totiž nad Českými Budějovicemi prohnala velmi silná bouřka. "Padaly kroupy, bylo to dost silné, ale nezastaví nás to. Jsme sportovci, vodáci…" Vzduch se pročistil, alespoň se atletům lépe dýchalo.

Přívaly vody opravdu pořadatele nezastavily. Klára Pešková vyrazila na kole do lehce rozbahněné trasy před závodníky. Kratší trať byla víc v pohodě, na té delší napáchala bouřka docela paseku. Ve startovní listině byl nejmladší účastník roku narození 2020, nejzkušenější 1946. "To je přesně motto Běhu Olympijského dne," popisovala Pešková. "V jednu chvíli běží různí lidé na různých místech světa, ale mají stejnou myšlenku." Běželo se ve stejný čas v Praze, v Českých Budějovicích, ale třeba také ve Washingtonu.