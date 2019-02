Praha - Předchozí trenér strakonického basketbalového týmu je příjemně překvapen výkony svých bývalých mladých svěřenkyň. Nyní trénuje VŠ

KOUČ. Hodně změn se událo v basketbalovém i osobním životě bývalého trenéra strakonických hráček Ivana Beneše. | Foto: Jan Škrle

V sobotu prohrály basketbalistky strakonické U19 Chance na palubovce Nymburku 77:62. Předtím neuspěly ani na pražské Folimance, kde hrály s týmem VŠ. Vysokoškolačky vede od nové sezony trenér Ivan Beneš, jenž ještě v minulé sezoně šéfoval strakonické lavičce.

Poslední půlrok je pro pražského kouče hektický. Změnil ligový klub a nedávno vystřídal Lubora Blažka na postu reprezentačního trenéra.

Jaké se vás zmocňovaly pocity při utkání vašeho nového týmu proti Strakonicím?

Bylo to zvláštní. Holky, se kterými jsem strávil dva a půl roku, teď stály proti mně. Nedá se ale nic dělat, nyní jsem v Praze, Strakonice však zůstávají mojí srdeční záležitostí a trénoval jsem tam rád.

Jak se vám zamlouval výkon vašich bývalých svěřenkyň?

Musím říct, že přes veškeré problémy, které je před sezonou potkaly, hrají nad poměry. Mladé hráčky chytly svoji šanci za pačesy. Líbila se mi Míša Gaislerová, která podává výborné výkony. To samé platí o Jolče Krejčové. Překvapila mě i Michaela Drachovská, pochválil bych ale všechny hráčky. Až se dostane do formy Irena Vrančičová, která byla zraněná, tak to bude pro Strakonice jenom dobře.

Nakonec jste je ale porazili celkem přesvědčivě rozdílem patnácti bodů…

Měli jsme však s nimi co dělat, dlouho jsme hráli vyrovnaně a teprve v konci jsme trochu odskočili. Z mé strany však naprostá spokojenost nebyla. Myslel jsem, že budeme hrát lépe a těší mě tak pouze naše vítězství.

S podobnými problémy, jaké mají Strakonice, se však potýkají i mnohé další ligové týmy. Výsledkem je, že v soutěži vídáme méně zahraničních hráček, o to víc se na palubovkách objevují mladé talentované basketbalistky z tuzemska. Co takovému trendu říkáte?

Jelikož jsem čerstvě trenérem reprezentace, můžu být jedině rád. Samozřejmě mě netěší, když se ekonomická situace klubů zhoršuje, na druhou stranu však přestaly nakupovat cizinky a hrají tak české holky. Z pohledu reprezentace je to jedině dobře.

Jak se vám líbí úroveň ligových zápasů, a co očekáváte od letošního ligového ročníku?

Očekávám, že liga bude vyrovnaná. Zápasy jsou zatím zajímavé a bojovné, diváci se mají na co koukat. Možná se oddělí takové tři silné týmy, když nepočítám pražský USK, jinak si myslím, že každý bude schopen porazit každého.

A jak se podle vás prosadí v ligové konkurenci strakonická U19 Chance?

Jestli Strakonice přivedou pod koš ještě jednu zkušenou hráčku, i ony začnou nepochybně vyhrávat.

Ještě v létě se hovořilo o možnosti přivést do národního týmu alespoň jednu naturalizovanou americkou hráčku. Myslíte si, že by to byla správná cesta?

To je otázka, která směřuje k mistrovství Evropy 2017. Ano, to je také jedna z variant. O možnosti přivést do týmu jednu Američanku jsme se bavili. Zatím je to ve stádiu jednání a dohadování.Věřím, že by nám to pomohlo, protože všechny evropské týmy jdou touto cestou.

Na jak dlouho máte uzavřený kontrakt u ženské basketbalové reprezentace?

Mám dvouletou smlouvu právě do toho zmíněného mistrovství Evropy a potom se uvidí.

Už víte, kdo vám bude u reprezentačního kormidla asistovat?

O asistentech mluvit nebudu. Vše je připravené, ale ještě to neproběhlo schvalovacím řízením, takže konkrétní jména vám zatím neřeknu.

Předchozí hlavní kouč Lubor Blažek se s národním družstvem rozloučil definitivně?

Lubor Blažek u národního týmu zůstane a bude sportovním ředitelem.

U týmu pražských vysokoškolaček jste nyní spokojený?

Já říkám zlaté Strakonice (směje se). Myslím tím ale svůj osobní život. V Praze jsem spokojený s tréninkovými podmínkami, zázemí je ve VŠ na výborné úrovni, hala je perfektní. Jsou tu dvě plochy, posilovna, zkrátka všechno, co si můžeme přát. Holky svědomitě trénují a už nám jen chybí začít stabilněji vyhrávat. Doufám, že výhra se Strakonicemi je takovou první vlaštovkou.

Nakousl jste, že z osobního hlediska je to v hlavním městě jiné než na jihu Čech. V čem?

Najednou jsem v Praze pro všechny dostupný. Pro maminku, pro bratra, kamarády. Oženil jsem se také se svou přítelkyní Klárou a najednou mi chybí takový ten volný čas, který jsem měl ve Strakonicích. Byl tam klídek, všechno jsem měl kousek, nikde žádné zácpy, stres, takže v tomto jsem si určitě pohoršil. Ale nedá se nic dělat (smích). Teď to říkám trochu s nadsázkou, ale je to prostě tak.

Dnes Bonver ŽBL: Nejvyšší ženská soutěž pokračuje o tomto víkendu zápasy 8. kola. Již dnes se ale ve strakonické hale utkají domácí basketbalistky U19 Chance s Valosunem Brno. Brňanky by měly být jedním z adeptů na boj o příčky nejvyšší. Zápas začíná v 17.45 a Jihočešky budou usilovat o první ligovou výhru.