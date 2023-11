Doma hraje Jihostroj lépe než venku. Týmu trenéra Kowala se daří servis, zatímco v halách soupeřů nejsou zatím výkony moc přesvědčivé. Můžete se vsadit. Zařadí Brazilec Carísio do své hry při zápase neobvyklý signál? Zatím to doma vždy udělal. Blokaře si pošle metr od sebe a do mezery mezi sebou a útočníkem pustí argentinského smečaře. Pomalejší nahrávka půlmetr nad síť a bum. Ingacio Luengas, říkají mu Náčo, neomylně skóruje. Hezká věc, která je k vidění spíš v létě na antuce. V extralize na soupeře platí, uvidíme, co jí řeknou urostlejší blokaři v Lize mistrů.