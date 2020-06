Co ale běžcům chybělo, to byla možnost setkávat se s podobně založenými lidmi a společně si třeba zazávodit. Pokud tedy nepočítám virtuální závody někde na běžeckém trenažéru.

To už ovšem neplatí. O minulém víkendu se v Dačicích znovu rozběhl Jihočeský běžecký pohár. „Jestli bylo něco na období koronaviru pozitivní, pak to bylo to, že lidé začali víc běhat. Pozoroval jsem to kolem sebe. Rádi bychom nyní lidi přilákali taky na naše závody, na kterých zažijí neopakovatelnou atmosféru. Jsou otevřeny pro všechny věkové kategorie,“ zve výkonnostní i rekreační běžce na závody Jihočeského běžeckého poháru ředitel seriálu Miroslav Šimek.

Kvůli koronaviru museli pořadatelé bez náhrady zrušit závody v Bujanově, v Sudoměřicích a ve Lhenicích. Právě závody ve Lhenicích měly být letošní novinkou. Běh okolo Hluboké, který se tradičně koná v dubnu, byl přesunut na 3. října.

Novým závodem je Sokolský běh republiky. Ten se poběží na státní svátek 28. října v Českých Budějovicích.

Až 31. října se tentokrát poběží Českobudějovický půlmaraton. V tento termín se měl běžet rovněž půlmaraton v Kardašově Řečici, který je zároveň mistrovstvím kraje. Z důvodu termínové kolize byl tento závod přesunut již na 1. srpen.

Už v sobotu 13. června mohou milovníci běhu vyrazit do Holubova na Běh bez hodinek. „To už se opět rozvolní některá opatření, takže snad budeme moci být méně přísní než v Dačicích. V Holubově by měla hrát i kapela. V létě zřejmě tolik lidí nevycestuje na dovolenou do zahraničí,tak se snad potkáme na závodech,“ přeje si za organizátory Šimek.