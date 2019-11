Závod je možno absolvovat jak klasickým, tak volným způsobem. Prezentace závodníků všech věkových kategorií proběhne od 9:30 hod v Infocentru Frymburk a závod bude hromadně odstartován v 10 hodin na frymburském náměstí. Tato sportovní akce s názvem Frymburk – Svatý Tomáš Roller Ski Tour je součástí dvou závodů v rámci série Frymburk Ski Clasiccs 2019-20, kdy v zimě na sněhu na ni naváže již legendární Frymburská stopa na frymburských loukách. Obě tyto akce pořádá místní klub Atletiko Frymburk.

Pořadatelé zajistí závodníkům odvoz suchého oblečení do cíle, kyvadlový odvoz závodníků z cíle zpět na převoz do Frymburku i bezpečnostní doprovod pelotonu závodníků pořadateli na kole. „Trať závodu je hodně atraktivní díky náročnému závěrečnému stoupání na Svatý Tomáš, je to taková naše jihočeská Marcialonga v kratší podobě“, uvedl jeden z pořadatelů Luboš Krejza. „Moc si vážíme pomoci obcí Frymburk a Lipno, které nám svou technikou trať před závodem zametou od listí a nečistot a ta je pak čistá, přehledná a bezpečná. Naše veliké poděkování patří majitelům Hájovny Svatý Tomáš, manželům Perfollovým, kteří pro všechny závodníky zajistí v cíli závodu převlékárnu s teplou sprchou a výborné občerstvení.“

V soutěži týmů se kromě domácího Atletika Frymburk určitě velice silně prosadí i Ski Klub Šumava z Vimperku, který sem přiveze své dorostenecké a juniorské naděje hned po jejich soustředění v italském Livignu v rámci vrcholící zimní přípravy.

Zájemce o účast pořadatelé žádají o včasnou registraci s uvedením jména, týmu, ročníku narození, zvoleného náčiní a stylu nejpozději do 6.11.2019 na e-mailu: lubos.krejza@lipnocentrum.cz.

Takže Skol ve Frymburku 9.11.2019!

Martin Řezáč – Atletiko Frymburk