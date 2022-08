Emma Mánková skvěle reprezentovala Českou republiku na ME žactva a kadetů v Luganu.Zdroj: Archiv závodniceJe jí čtrnáct let a pochází ze sportovní rodiny. Její starší bratři Jirka (24) a Ondra (21) již reprezentovali ČR na řadě mistrovstvích světa v běhu na lyžích a v biatlonu. Emma Mánková je letní a zimní obojživelnice, běžkyně na lyžích a bikerka. V obou disciplínách patří do české špičky. V běhu na lyžích vyhrála loni český žebříček a dva tituly Mistryně republiky. Na horských kolech jezdí od malička, letos zaujímá páté místo v žebříčku českého poháru. Libuje si v technice a v technických disciplínách je mezi vrstevnicemi v českých bikerských vodách nejlepší. Trenéři říkají, že sedí na kole jako přilepená a dokáže se s ním propojit tak, že vypadá jako by se na kole narodila.

Emma není zařazena do reprezentačního týmu mladých MTB lvíčat, přesto si ji náš dříve velmi úspěšný reprezentant na horských kolech Milan Spěšný vybral do svého týmu MS Bike Akademy a vzal ji s sebou na Mistrovství Evropy do Švýcarského Lugana.

Emma Mánková skvěle reprezentovala Českou republiku na ME žactva a kadetů v Luganu.Zdroj: Archiv závodniceAčkoli Emma jela na zkušenou, tak zazářila hned v úvodním závodě, kterým byla časovka. Využila svých dynamických vlastností a schopností rychlé jízdy v členitém terénu a ve 130 členném startovním poli stejně starých bikerek z 28 států Evropy překvapila. V závodě byla nejlepší z Češek a obsadila 8. místo. Tím si vyjela účast v dalším závodě, tzv. eliminátoru, kam postoupilo pouze 32 nejrychlejších. Eliminátor je závod, kdy se startuje po čtyřech a do dalších kol postupují pouze první dvě. Emma postoupila z rozjížďky, bravurně si vedla ve čtvrtfinále, kde odstartovala až na 4 místě, ale urputným sprintem a dvěma technickými fígly proklouzla mezi soupeřkami na místo druhé a postoupila do semifinále. To pak drtivě vyhrála a do cíle přijela s velkým náskokem. Nervozita narůstala a medaile byla nadosah. Desítky českých fanoušků i její sportovní soupeřky, které se proměnily ve fanynky, byly ve varu. Ve finále se Emmě nepovedl start, zařadila se na 4. místo. Ale s bramborovou medailí se nesmířila a opět prokázala své bojovné lví vlohy (je narozena ve znamení lva). Na trati se prosmykla na třetí místo a to si udržela i ve spurtu v cílové rovince. I v eliminátoru se stala českou nejrychlejší závodnicí a bronzová medaile z evropského šampionátu již zdobí její pokoj v Záhoříčku u Čkyně.

Emma Mánková skvěle reprezentovala Českou republiku na ME žactva a kadetů v Luganu.Zdroj: UECKromě časovky a eliminátoru Emma na Mistrovství Evropy závodila ještě ve štafetách, kde se Spěšného týmem z MS Bike Academy obsadila 46. místo z celkových 112 štafet a ve 40 minut dlouhém závodu v olympijském cross country. I v tomto královském závodě Emma prokázala, že patří mezi skvělé závodnice evropského bikerského pelotonu do 15 let, když v XCO obsadila 16. místo.

Emmu ještě čeká poslední vystoupení na českém poháru v Harrachově, pak odpočinek a od září se začíná připravovat na zimní sezonu běžkyně na lyžích. Nechala se slyšet, že běžky upřednostňuje a že tohle byla její poslední sezona v Českém poháru MTB. Nicméně početný zástup trenérů, kamarádek i rodiče jí přemlouvají, ať u horských kol ještě zůstane, tak uvidíme, na jakých úrovních ji v dalších letech na horském kole budeme sledovat. Tak jako tak, držíme Emmě palce.

Zdroj: MS Bike Academy