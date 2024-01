18. kolo extraligy volejbalistů svedlo proti sobě velké rivaly posledních sezon, sousedy v tabulce. České Budějovice přivítaly Karlovarsko. Domácí tým se po vypadnutí z pohárové Evropy může naplno koncentrovat na domácí nejvyšší soutěž. Jihočeši se spoléhají na tradičně výbornou atmosféru. To platilo v Lize mistrů, platí to i v extralize a platilo to i při zápase 18. kola.