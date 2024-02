Volejbalisté Jihostroje zabrali v pravý čas. Nebyl to jednoduchý zápas, ale hodně důležitý. Jihočeši vyhráli v hale Aera Odolena Voda, kde se nikdy a nikomu nehraje dobře. Jihostroj prokázal mentální sílu v náročných koncovkách. To je důležitý faktor před vstupem do play off. V sobotu se v Č. Budějovicích odehraje atraktivní zápas 23. kola, do Sportovní haly přijedou Lvi z Prahy.