Jihostroj si musel na jméno svého soupeře pro semifinále play off počkat do poslední možné chvíle. Až pátý čtvrtfinálový zápas rozhodl o tom, že se českobudějovický tým utká se Lvy Praha. „Raději bych Kladno. S Prahou to bude padesát na padesát,“ myslí si Ondřej Piskáček.

PR manažer klubu Matěj Mayer hodnotí vývoj play off: "Příbram ve čtvrtfinále překvapivě podlehla Odoleně Vodě, která se tak stala soupeřem Karlovarska v semifinále extraligového play off. Druhou dvojicí budeme my a Lvi Praha." Pražané mají za sebou pětizápasovou sérii proti Kladnu.

„Kdybych si mohl vybrat soupeře do semifinále, tak bych volil Kladno. Ale pokud chceme extraligu vyhrát, musíme porazit všechny,“ uvědomuje si Ondřej Piskáček, kterému by více vyhovovala menší kladenská hala. „Osobně se mi v pražské hale nehraje dobře, je moc velká. Ale třeba smečařům a univerzálům asi zase vyhovuje více,“ uvažuje nahrávač.

Jihostroj vyrazí proti Lvům se psem ŽížouZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Českobudějovičtí napínavou sérii mezi Lvy Praha a Kladnem bedlivě sledovali. „Pro mě byla Praha favoritem, dával jsem jí o něco větší naděje, a nakonec postoupila po těžkém boji. Jejich sestava je nabitá kvalitou a velkými jmény. Mají reprezentačního nahrávače a zkušené hráče ze všech koutů světa. Budeme to mít velmi těžké, ale věřím, že to bude krásný volejbal,“ těší se trenér René Dvořák, který už své svěřence pečlivě připravuje na pondělní start semifinálové série.

Ondřej Piskáček vyzdvihl také výkony jednotlivců z mužstva Lvů. „Zahrál jim dobře univerzál Mihajlovič a taky Valda,“ zmiňuje Piskáček bývalého spoluhráče Valerije Toduu, který byl na jihu Čech mezi fanoušky velmi oblíbený. „Někdy si něco málo napíšeme, nejvíce je v kontaktu s Martinem Kryštofem. Je jasné, že před sérií nějaké škádlení proběhne,“ přiznává Piskáček. Českobudějovický tým se však nijak speciálně na Toduu připravovat nebude. „Máme ho přečteného. Známe jeho otočku, což je jeho nejlepší úder, a ten budeme blokovat,“ usmívá se René Dvořák.

Praha je nejčastějším soupeřem Jihostroje – oba týmy se střetly v sezoně už šestkrát. Dvakrát během přípravných zápasů, dvakrát v základní části a dvakrát ve čtvrtfinále Českého poháru. V posledním vzájemném zápase dokonce Pražané dobyli Sportovní halu. Jihostroj prohrál 2:3 v tie-breaku a ztracené body ho odsunuly na druhé místo tabulky po základní části. „Neřekl bych, že půjdeme do semifinále v roli favorita. Máme sice lepší vzájemné zápasy, na druhou stranu Praha nás porazila u nás doma, kde běžně neprohráváme. Proto si myslím, že je to padesát na padesát,“ říká nahrávač Českých Budějovic.

Obě mužstva už se velmi dobře znají. „Máme Prahu přečtenou. Ale třeba univerzál van Dijk začal hrát až v závěru základní části a nevíme, co od něj můžeme čekat,“ říká hlavní trenér Jihostroje. „Hráči jsou pořád stejní, útočí do stejných směrů. Známe se dobře, v takových zápasech je to o dvou třech míčích a vlastních chybách, které mohou sety nebo i celé zápasy rozhodovat,“ uvažuje Ondřej Piskáček, který se po nepříjemném virovém onemocnění vrací do sestavy českobudějovického klubu.

Jihostroj čeká už v semifinále opravdu silný soupeř, který by rád útočil na extraligový titul. Podle Piskáčka tak v sérii bude velmi důležitá podpora fanoušků. České Budějovice budou mít výhodu domácího prostředí v prvním i případném rozhodujícím pátém zápase. „Domácí prostředí z velké části ovlivňuje zápas. Myslím, že u nás je to ještě důležitější, protože nás podporují fanoušci opravdu bouřlivě a může to být rozhodující faktor, který bude hrát v náš prospěch. Fanoušci byli už ve čtvrtfinále výborní a doufám, že ještě více jich dorazí na semifinále,“ uzavírá Piskáček. Fanklub Jihostroje chystá vypravit autobus na čtvrteční druhý zápas série v Praze. Zájemci se mohou už nyní hlásit předsedovi fanklubu Janu Čiperovi na tel. 775 012 420.

Vzájemné zápasy v sezoně 2021/22:

Přípravný zápas (25. 8. 2021): Lvi Praha – Jihostroj České Budějovice 2:2 Přípravný zápas (20. 9. 2021): Jihostroj České Budějovice – Lvi Praha 3:2 9. kolo (21. 11. 2021): Lvi Praha – Jihostroj České Budějovice 1:3 ČF1, Český pohár (26. 1. 2022): Lvi Praha – Jihostroj České Budějovice 2:3 ČF2, Český pohár (1. 2. 2022): Jihostroj České Budějovice – Lvi Praha 3:1 20. kolo (28. 2. 2022): Jihostroj České Budějovice – Lvi Praha 2:3