Lépe začali hosté, Lukasz Wiese jedovatými servisy, které se otíraly o pásku sítě, nadělal domácím přihrávačům starosti a znemožnil Jihostroji pestrý útok. České Budějovice zabojovaly, blokařsky se zaskvěl Ondrovič a karta se obrátila. Karlovarsko však táhli svým výkonem Wiese a Indra, navíc v koncovce chyboval Schouten a na palubovku přišel ostřílený univerzál Filip Rejlek. Ale ani častá střídání domácího kouče nestačila, Karlovarsko získalo první set.

Spokojený karlovarský trenér neměl důvod ke střídání, také Dvořák poslal do druhé sady na hřiště zahajovací sestavu. Jihočeši v pravý čas našli recept na útočnou sílu soupeře a řadou vydařených bloků překlopili skóre na svou stranu. Jako by tato série Budějovické uklidnila, rázem se na jejich ruce přenesla pohoda a přidávali jeden bod za druhým (21:11). Vary posílaly do boje hráče z lavičky, ale už to nebylo nic platné, druhý set připadl domácím.

V úvodu třetího dějství si Karlovarsko vypracovalo náskok, který se Jihostroji smazat nepodařilo, nad sítí ve výměnách nejvíc čarovala levačka Patrika Indry.

Čtvrtý set zahájil Vašina, který si došlápl na domácí přihrávače a Vary znovu vedly. Ve hře Jihočechů se častěji objevovaly drobné nepřesnosti, kterých dokázal soupeř využít. A i když se domácí hráči nevzdávali a bojovali o každý míč, Karlovarsko bylo tentokrát lepší a chybí mu už jediný krok k zisku poháru pro vítěze extraligy.

Jihostroj České Budějovice – VK ČEZ Karlovarsko 1:3 (-20, 18, -22, -16), čas: 111 minut, rozhodčí: Krtička, Činátl, bez diváků, stav série: 0:2.

České Budějovice: de Amo, Michálek, Mach, Schouten, Zmrhal, Ondrovič – libero Kryštof (Stoilovič, Rejlek, Polák, Todua, Piskáček). Trenér: René Dvořák.

Karlovarsko: Vašina, Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Keemink – libero Pfeffer, Kočka (Ticháček, Lux, Baláž). Trenér: Jiří Novák