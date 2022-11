Není kicbox pro dívky hodně tvrdý sport?

Nemyslím si, že je to nějak extra drsný sport. Je to bojový sport a jako v každém sportu jsou nějaká rizika zranění. Někdy není vůbec špatný dát, ale i dostat nějakou tu ránu :).

Jak zvládáte termíny turnajů v taekwondo a v kickboxu?

V termínech si nijak nevybírám. Většinou je každý závod v jiný termín. Pokud by byl nějaký závod v taekwondu a v kickboxu ve stejný termín, tak si určitě vyberu ten v taekwondu, protože taekwondo mám jako hlavní sport.

Nemají s termíny a vaší vytížeností problémy trenéři?

Určitě ne, trenéři se dobře znají a nemají se sebou žádný problém.

Co považujete za vás největší osobní sportovní úspěch?

V taekwondu to bylo určitě mistrovství Evropy minulý rok v Řecku. Byly to moje první závody za seniorskou kategorii. Vybojovala jsem tam v individuálních kategoriích druhé místo v technických sestavách 1.Dan a 2.místo ve sportovním boji do 57kg, kdy mě v obou kategoriích porazily závodnice z Ruska. V týmových kategoriích jsme pak vybojovaly zlato ve speciálních technikách a stříbro v technických sestavách, kdy nás opět porazilo Rusko.

Opravdu je z vašich odpovědí naprosto jasné, že takewondo je pro vás sportem číslo jedna. Co úspěchy v kickboxu?

V kickboxu bych asi řekla mistrovství České republiky tento rok v Teplicích, kde jsem vyhrála zlato ve full contactu do šedesáti kilogramů.

Jaký je váš aktuální už lehce předvánoční program?

Momentálně bohužel musí jít na chvilku sport trochu stranou a musím se soustředit na školu, protože se blíží maturita. Určitě to ale neznamená, že nebudu po dobu, kdy bude maturita, trénovat. Trénovat určitě budu a budu jezdit i na závody, ale bohužel nestihnu nadcházející mistrovství Evropy, protože je v termínu, kdy mám právě maturitu. :( Hned, co doufejme úspěšně dokončím střední školu, tak se opět vrhnu do pořádného tréninku.