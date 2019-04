České Budějovice - V 1. lize nohejbalistů Dynamo České Budějovice přivítalo ještě loni extraligový Český Brod. Domácí vedli 3:1, přesto po bojovném výkonu na body nedosáhli.

"Už od úvodního zápasu to vypadalo, že extraligový tým to nebude mít jednoduché," hodnotil předseda klubu Bronislav Pilbauer. "Přesto, že jsme ztratili úvodní zápas v koncovkách, druhá dvojice přesvědčivě kontrovala a srovnala stav." Ve hře trojic Dynamo přehrávalo zkušené hráče a zaslouženě vyhrálo oba zápasy. Pak už průběh utkání patřil hostům. "Chyběli nám tři hráči základní sestavy, aby toho nebylo málo, musel odjet zkušený blokař. Dohrávali jsme zápas s dorostencem a na zkušený kádr Českého Brodu to nestačilo. Bohužel jsme ztratili dobře rozehraný zápas."