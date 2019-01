Boletice - Boletice Race 2016 přilákal do okolí nejvýše položeného chovného rybníku v České republice, okolo kterého se dříve veřejnost nesměla pohybovat, sportovce nejen z jihu Čech.

Závod Boletice Race 2016 se odehrál v místech, kde se v minulosti pohybovala jen Armáda České republiky. Dorazily stovky sportovců. Boletice Race 2016 přilákal do okolí nejvýše položeného chovného rybníku v České republice, okolo kterého se dříve veřejnost nesměla pohybovat, sportovce nejen z jihu Čech. Pořadatelé připravili bohatý doprovodný program a hlavně závody ve dvou sportovních disciplínách. V běhu v terénu a v jízdě na horském kole. Běžeckou trasu vyhrál s přehledem vytrvalec David Vaš (Sokol České Budějovice). "Běžel ještě o čtyři minuty rychleji, než si naplánoval," konstatoval tiskový mluvčí závodu Jiří Nikodým. "Bylo to fakt suprové, skvělé, těžký sjezd z Knížecího stolce, jinak to tak obtížné nebylo," uvedl vítěz cyklistického závodu na 41 km Robin Hyšpler (Prodoli Racing Team). "Už teď přemýšlíme i nad dalším ročníkem, akce je úspěšná, potenciál, aby se tu závod uchytil, tady rozhodně je," doplnil Jiří Nikodým.