Hvězdný pár se právě loni v průběhu turnaje pod hlubockým zámkem rozešel a zprávu, kterou vytvořili zpěvačka a fotbalista, převzali všechny světové agentury. Předseda baseballového klubu z Hluboké nad Vltavou a starosta hlubockého Sokola David Šťastný může předat fanouškům (nejen) baseballu skvělou zprávu. Už s předstihem je to ne malý, ale velký vánoční dárek. "Už teď se v organizačním týmu potkáváme. V současné době hlavně komunikujeme se zahraničními týmy a snažíme se sehnat finanční prostředky na organizaci turnaje," říká Štastný a nepřímo tak potvrzuje velmi dobrou zprávu. "Supercup pro desetiteleté hráče v Hluboké nad Vltavou v roce 2023 bude! Je to největší evropský turnaj mládeže do deseti let," upřesňuje David Šťastný.

V uplynulých letech se ustálil počet družstev a také pořadatelé stabilizovali jejich složení. Turnaj tak má vysokou kvalitu. Stejně to bude i v létě roku 2023. "Všechny zahraniční týmy z loňského roku máme potvrzeny." Předseda hlubockého klubu dokumentuje, že organizační výbor vlastně v průběhu celého roku intenzivně pracuje na dalších vylepšeních, zpestřeních, ale také na kvalitě účastníků: "Zároveň jednáme s italskými týmy, které chtějí také přijet. Snažíme se přesvědčit tým z Mexika nebo z Číny."

Zájemců o účast na Supercupu v Hluboké nad Vltavou jsou desítky. Možná stovky. "České týmy hrají nominační turnaj. Stříbrný Supercup," říká David Šťastný. Kdo zvládne Stříbrný Supercup, zahraje si na Supercupu pod pohádkovým hlubockým zámkem. "Přesné složení účastníků budeme vědět v průběhu května."

Turnaj dětí do deseti let si získal jméno mezi manažery po celém světě. "Supercup má v Evropě obrovské jméno a týmy ho berou jako prestižní událost pro kategorii desetiletých hráčů. Během turnaje děti zažijí úžasnou atmosféru a odehrají velmi mnoho utkání," shodují se odborníci. Zápasy se hrají ve vysokém tempu, ve velmi útulném jihočeském baseballovém areálu.

Hluboká nad Vltavou (dříve Fronburg, německy Frauenberg) leží po obou březích řeky Vltavy devět kilometrů severně od Českých Budějovic. Počet obyvatel je 5 400. K nim v létě přibudou desetiletí baseballisté s rodiči z celé planety. Také proto organizační výbor Supercupu řeší už teď, kde budou týmy bydlet: " Ubytování se zajišťuje v celém okolí Hluboké. Během turnaje jsou tu čtyři stovky hráčů a ještě víc rodičů a fanoušků jednotlivých týmů. Na turnaj celkově dorazí kolem tisíce pěti set lidí. Už teď rezervujeme pro zahraniční týmy ubytování v místních hotelech," říká David Šťastný v prosinci roku 2022.

Speciální rozruch byl v létě okolo týmu z Katalánska. "Katalánský tým účast potvrdil," usmívá se David Šťastný, "z letošního ročníku byli nadšení." Kdybyste třeba nevěděli. V týmu, který reprezentuje Katalánsko, působí potomci kolumbijské zpěvačky Shakiry a fotbalové megastar Piquého. Oba byli v roce 2022 přímo na jihu Čech, jejich ukrytou návštěvu Deník odhalil a způsobila velký poprask. Zpěvačka povzbuzovala své děti přímo u kurtu, totéž platilo o jednom z nejlepších fotbalistů světové historie. David Šťastný se s oběma sešel, Piquému dokonce nabízel cestu parníkem po Vltavě…

Je tedy naděje, že pod hlubocký zámek dorazí znovu? Piqué? Shakira? Nebo dokonce oba? "Budeme doufat že dorazí. Snad i za lepších okolností," připomíná David Šťastný rozchod, který vzbudil emoce po celém světě. "Náš organizační tým se snaží domluvit, že by Shakira náš turnaj zahájila, případně by mohla vystoupit v rámci slavnostního večera." Shakira by zazpívala baseballistům na Hluboké. A to by byla opravdu letní jihočeská nejen sportovní, ale i společenská bomba.