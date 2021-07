Jihočeským krajem procházely od jihu prudké bouřky, před kterými varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nejvíc zasažené jsou Písecko a Budějovicko. Sportovcům kroupy a silný vítr poničily stezku.

Nevídaná bouřka poničila sportovcům cyklistickou stezku České Budějovice - Hluboká | Video: Deník/ Kamil Jáša

Jihočeským krajem se prohnala nevídaná bouře. Padaly stromy, létaly větve. Ráno ležely na stezce, kterou využívají sportovci při cestách mezi Hlubokou a Českými Budějovicemi, celé stromy. "Spěchám do práce, nevím, jak to projedu," vyprávěla třicetiletá dáma, která první strom obešla po louce, druhým se prodírala i s kolem mezi větvemi." Na louku už nechci, tam je veliký svah, moc to klouže," vysvtělila, proč zvolila na první pohled obtížnější variantu. "Já vůbec nevím, jak se na Hlubokou dostanu," kroutila hlavou osmnáctiletá slečna, která se odvážně pustila na kole směrem po proudu řeky Podívejte se na video).