Lukáš Chromý studuje v Českých Budějovicích ČRG. Cestu s reprezentací do Portorika hodnotí pozitivně. "Proti Mexiku jsem házel jednu směnu, proti Austrálii dvě, to byl zápas ,který byl vyrovnaný, a proti Americe jsem nadhazoval jeden inning." Čekají ho další akce. "Pojedeme do Německa, nabízí něco málo z reprezentačního programu. Začínal s hokejem, vedl ho k němu tatínek, moc mu ale pohyb na bruslích s hokejkou po ledě radost nepřinášel. "Víc umím jezdit popředu, pozadu mi to úplně nejde," rozesmál se nad otázkou. "Hokej mě ale taky baví, jenže jsem si našel baseball a už jsem u něj zůstal. V Sokole Hluboká nad Vltavou ho v sezoně čekají zápasy v kategorii U18. "Zahraju si i extraligu mužů," dodává k plánu, který byl měl být v roce 2024 hodně bohatý.

Talentovaný nadhazovač je zařazený do programu LA 2028. "Připravujeme v něm těla tak, abychom se neustále zlepšovali," říká, ale k výběru specializovaného baseballového postu okamžitě dodává. "Hraju všechny pozice, nejvíc mě ale baví role nadhazovače."

To je Motor! V čem je Hovorka jiný než Kolda? Odpověď najdete na videu

Na první pohled byste Lukáš Chromého na nadhazovače netipovali. Možná spíš na posilu volejbalového českobudějovického Jihostroje. Odpovědí talentovaný vytáhlý mladík překvapil. "Výška je pro nadhoz důležitá. V mém případě je to ideální. Menší nadhazovači jsou pro pálkaře čitelnější," vysvětluje a přidává i další odborný postřeh: "Pro pálkaře je horší, když balon vidí seshora."

Nepředstavujte si speciální trénink nadhazovačů jako třeba přípravu fotbalových nebo hokejových brankářů. "Rozehřívám se normálně s polaři, pak si vezmu zatížené balony, se kterými hážu, tím zpevňuju ruku," přibližuje Lukáš Chromý posilování, které se může proměnit i v zábavu. "Posiluju tím rameno. Může to být součástí tréninku, ale hážu se zatíženým balonem i před zápasem."

Informace z titulku tohoto článku odkazuje na rodinné sešlosti. Lukášova sestra je totiž přítelkyní nejúspěšnějšího jihočeského baseballisty všech dob Martina Mužíka. "Když se setkáme, mluvíme hodně o baseballu," přikyvuje Lukáš, o které Mužík říká: "Má potenciál, ale také má před sebou hodně práce." Martin Mužík právě v tomto týdnu reprezentoval ČR v týmu, který hrál dvakrát proti domácím Japoncům pod názvem Výběr Evropy.

Lukáš Chromý o svých snech říká. "Chtěl bych se dostat do Major League Baseball. Nejdřív ale bych chtěl dostudovat střední školu, pak bych rád šel na college do Ameriky, ideálně by to bylo na stipendium, pak už bych si rád zahrál Major League a hrál co nejlepší baseball."