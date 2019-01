Jinín -Oba spojuje nejen příbuzenské pouto, ale také fakt, že provozují skutečně adrenalinový sport.

Hokejový gólman Jakub Kovář (vlevo) a jeho mladší bratranec motokrosař Václav Kovář. | Foto: Foto: DENÍK/ František Panec

Jakub Kovář (21 let) je hokejovým gólmanem a v brance extraligového HC Mountfield statečně čelí tvrdým střelám neméně tvrdým kotoučem.



Jeho o šest let mladší bratranec Václav Kovář je jednou z největších nadějí českého motokrosu a za řidítky svého stroje si počíná skutečně brilantně.



Oba se sešli na závěrečném závodě mistrovství republiky juniorů, kde Václav Kovář sice suverénně vyhrál obě jízdy třídy do 80 ccm, ale na kýžený titul mu to stejně nestačilo.



A to i přesto, že vyhrál deset z dvanácti vypsaných rozjížděk. Čáru přes rozpočet mu udělalo zranění při závodě v Horním Újezdě, kde nebodoval. „Rozhodila mě hluboká kolej a po pádu jsem si vykloubil rameno. Příjemné to nebylo a tři týdny jsem nemohl jezdit,“ říká. Hned po pauze dokázal vyhrát obě jízdy na MR v Kaplici.



V Jiníně už titul nemohla zachránit ani dvě vítězství. Novopečený mistr republiky Šíma zvolil opatrnější styl jízdy, třetí a druhé místo mu ale k titulu bezpečně stačilo. Kovář ač desetkrát vyhrál a ani jednou nenašel přemožitele, skončil „až“ druhý.



Mistr Evropy ve třídě do 65 ccm z roku 2006 letos prohání evropskou elitu v osmdesátkách. „Do poloviny sezony se mi celkem dařilo. Vykloubené rameno mě ale vyřadilo z posledních dvou závodů,“ vysvětluje. Z průběžného šestého místa tak klesl na konečné desáté.



Pro příští sezonu se uvažovalo u patnáctiletého pilota o přechod na stopětadvacítku. To však Kovář okamžitě zamítne. „Příští rok chci udělat pořádný výsledek v mistrovství Evropy osmdesátek a navíc na stopětadvacítku jsem ještě malý postavou. Nedosáhnu nohama na zem,“ nabízí prozaické vysvětlení.



Kovář je jezdcem Off Road klubu v Jiníně a je také členem zdejšího Sportovního centra mládeže. „Po fyzické i jezdecké stránce se tady výborně připravím. Maximálně mi to vyhovuje,“ chválí si.



Na svého mladšího bratrance v Jiníně pozorně dohlížel hokejový gólman Jakub Kovář. „Od té doby, kdy Vašík začal jezdit, tak jsem se na něj jezdil dívat. Když je čas, tak pokaždé rád přijedu malému bratránkovi zafandit. V motokrosovém prostředí se mi líbí,“ tvrdí.



Svého mladšího příbuzného na motokrosovém speiálu obdivuje. „Když jsme byli malí, tak jsme vždycky slyšeli, jaký strejda býval závodník. Teď to přesně vidíme v malém Vášovi a jsme na něj pyšní. Strašně obdivuji Vašíkovi rodiče a hlavně mamku, protože motokros je krásný, ale také dost nebezpečný sport a Vašek už si také prošel řadou zranění,“ připouští.



On sám s jednou stopou nemá prakticky žádnou zkušenost. „Párkrát jsme se v mládí svezl na fichtlu, ale to je všechno,“ jenom se usměje.