Maraton v Toruni se běžel v rámci 14. halového mistrovství Evropy veteránů. Letošní „zima“ umožnila se relativně kvalitně připravit i v českých klimatických podmínkách. Bratři Frelichové běžli skvěle. Martin má dokonce zlato.

Bratři Frelichovi na ME v Toruni | Foto: Deník/ archiv M. Frelicha

Maraton se v Toruni běžel v rámci 14. halového mistrovství Evropy veteránů. Martin Frelich má medaili.

Hektický prodloužený víkend prožil jihočeský atlet Martin Frelich. „Pendloval jsem mezi Brnem a Bratislavou, abych stihl dvě premiéry,“ směje se.

Jaké? „Rusalky v brněnském Národním divadle.“ Hlavní roli ve zmiňovaném představení nastudovala jeho přítelkyně. Frelich zase odehrál jednu z hlavních rolí v půlmaratonu 'v Bratislavě. „Obojí se nakonec povedlo, takže jsem si po vítězství v polské Toruni připsal další vítězství v kategorii M50. Tentokrát na Slovensku.“

Maraton v Toruni se běžel v rámci 14. halového mistrovství Evropy veteránů. Letošní „zima“ umožnila se relativně kvalitně připravit i v českých klimatických podmínkách. „Přece jenom ale konec března a začátek dubna je na nějaké extra kvalitní výkony dost brzy.“

V mistrovském závodě nešlo tolik o časy, ale spíše o pořadí. „Nepříznivé počasí, studený vítr, drobný déšť a teplota kolem osmi stupňů výkonům zrovna nenahrávaly, ale podmínky měli všichni stejné, a tak rozhodovala jen a jen aktuální forma,“ zmínil Frelich.

V kategorii M50, ve které společně s dvojčetem Pavlem startovali, bylo na startu 80 běžců. „Závod se vyvíjel celkem zajímavě, až do třicátého kilometru bylo vše otevřené. Do poloviny závodu jsme se i s Pavlem pohybovali ve skupince pěti běžců, chvílemi na čele, ale občas i pár metrů za skupinou.“ V tu chvíli se jim začaly hlavou honit myšlenky a vzpomínky na ME veteránů v půlmaratonu z roku 2013. „S bráchou jsme tehdy skončili na nepopulárním čtvrtém a pátém místě.“

Od druhé půlky závodu se začala skupinka trhat. „Naděje na medaili se začaly postupně zvyšovat. Brácha bohužel spolu s polským atletem pozvolna ztráceli.“

Martin ale tempo držel a dokonce ho dokázal vystupňovat. „V čele jsme zůstali už pouze ve trojici. Já, další z Poláků a Němec. Takto jsme běželi až do pětadvacátého kilometru, kde začal ztrácet druhý z Poláků a na třicátém kilometru se mi podařilo setřást i Němce.“ Německého vytrvalce Meye, který má z loňska velmi kvalitní osobní rekord 2:34, už Frelich přiblížit nenechal a osamoceně si doběhl pro vítězství a titul mistra Evropy v kategorii 50-54 let. Čas vítěze: 2:39:43.

Pavel Frelich doběhl na 6. místě v čase 2:47:05. Maraton v rámci ME byl pro Frelichovi vrcholem jarní části sezóny. „V květnu nás čeká pražský maraton, v červnu domácí českobudějovický půlmaraton, kam se vždy moc rádi vracíme, protože kolem trati máme kromě rodiny i spoustu kamarádů a fanoušků.“