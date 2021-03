Volejbalisté Jihostroje postoupili mezi nejlepší čtyři týmy a poslední v cestě do finále extraligy stojí vítěz Českého poháru – Dukla Liberec. První semifinálová bitva je na programu od 18 hodin. Českobudějovický klub pro fanoušky připravuje vylepšený přenos se studiem, které začne už v 17:40. Utkání bude dostupné na webu ČT sport a HbbTV.

Cesty obou týmů do semifinále byly rozdílné. Zatímco Jihostroj vyhrál nad Odolenou Vodou ve třech zápasech, Liberec si sáhl v sérii s Ostravou až na dno svých sil. Čtvrtfinále ale dokázal otočit ze stavu 1:2 na 3:2. „Ostrava z nás vymačkala úplně všechno. Jsem rád, že jsme ukázali srdce a vybojovali postup do semifinále,“ oddechl si po pátém duelu liberecký kouč Nekola.

Liberci se forma vrátila v pravý čas. A správné načasování by měl mít i návrat z marodky u prvního nahrávače Volodymyra Kovalčuka. Ten Dukle chyběl od Českého poháru, kde byl důležitým členem vítězného mančaftu. Celé čtvrtfinále se musel Liberec spoléhat na mladého nahrávače Jiřího Srba, který se postupně rozehrál ke slušným výkonům.

Za poslední tři sezony odehráli českobudějovičtí volejbalisté proti Liberci celkem jedenáct vzájemných zápasů v základní části či play off a vždy vyhrál domácí tým. V této sezoně Jihostroj nejprve prohrál v Liberci 1:3 a poté stejným výsledkem uspěl na domácí palubovce – 3:1. V obou zápasech rozhodoval kvalitnější servis domácího celku.

Liberec naposledy vyhrál v Českých Budějovicích 24. dubna 2018 v souboji o třetí místo, kdy svou výhru ve Sportovní hale vybojoval až v pátém setu. Od té doby na jihu Čech šestkrát v řadě prohrál. České Budějovice čekají na výhru na palubovce Liberce dokonce ještě déle. Naposledy 27. listopadu 2017 přivezl Jihostroj výhru ze severu Čech. Co se týče poslední výhry v play off na hřišti Dukly, ta se datuje dokonce až do 18. dubna 2015. Od té doby hrál Jihostroj v Liberci desetkrát a zvítězil jednou.

Hráči Jihostroje během dlouhé dvanáctidenní pauzy mezi čtvrtfinále a semifinále doléčili zranění. Z vážného úrazu se pomalu dostává Radek Mach, který už bude pro pondělní utkání k dispozici. Pro Jihostroj je skvělá zpráva, že se kapitán dostává zpět do formy svou přítomností mančaftu jistě pomůže. Dá se očekávat vyrovnaná série, ve které může hrát velkou roli domácí prostředí.

Online přenosy

Jihostroj už tradičně připravuje pro fanoušky online komentované přenosy z domácích utkání. Od semifinále play off navíc chystá další novinky, kterými chce fanoušky co nejvíce vtáhnout do děje. Proto vznikne předzápasové studio, které bude vysílat už od 17:40. Při pondělním zápase bude mít po boku redaktora Deníku Kamila Jáši bývalý vynikající smečaře Jihostroje a aktuální šéftrenér mládeže Vojtěch Zach.

Zápas budou tentokrát snímat hned čtyři kamery místo obvyklých dvou. K tomu jedna bude umístěna přímo na síti a fanouškům tak přinese velmi detailní záběry. Diváci se také mohou těšit na ruchové mikrofony u rozhodčích, takže bude slyšet jejich komunikace s hráči na palubovce. Utkání můžete sledovat v rámci iVysílání ČT sport a HbbTV. Odkaz na zápas najdete na webových stránkách ČT sport, kde se objeví v době zápasu. Odkaz bude před zápasem i na klubovém Facebooku a na hlavní stránce webu volejbalcb.cz.

PROGRAM SEMIFINÁLOVÉ SÉRIE

22. 3. Jihostroj České Budějovice – Dukla Liberec (18:00, iVysílání ČT sport)

25. 3. Dukla Liberec – Jihostroj České Budějovice (18:00, volejbalcb.cz)

28. 3. Jihostroj České Budějovice – Dukla Liberec (20:20, ČT sport)

Případný 4. a 5. zápas:

31. 3. Jihostroj České Budějovice – Dukla Liberec

3. 4. Dukla Liberec – Jihostroj České Budějovice