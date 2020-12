Sedmnáctiletý člen klubu Karate J. Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo na vrcholné tuzemské akci všech stylů karate, pořádané pod hlavičkou Českého svazu karate, v silné konkurenci uspěl na jedničku. Nejprve ve své parádní disciplíně kata triumfoval v juniorské kategorii a o den později přidal rovněž v technických sestavách i stříbrnou medaili mezi dospělými. Nadějný bojovník od Vajgaru se na šampionát nominoval na základě úspěchů z postupových kol Národního poháru.

Zdroj: Jaroslav Valenta

Spokojeností pochopitelně zářil i Masařův kouč Jaroslav Valenta, šéf a hlavní trenér hradeckého OGRD. „Tento famózní úspěch Víta Masaře v juniorech a dokonce i v seniorech, navíc v tak technicky náročné disciplíně jako je kata, nemá v našem klubu obdoby. Za téměř 45 let, co trénuji, se to ještě nikomu z mých svěřenců na mistrovství republiky nepovedlo. V minulosti se nám to podařilo ve sportovním zápase, tedy v kumite, ale to je zcela jiná disciplína, která není až tak technicky náročná. Kata je však absolutní vrchol technické dokonalosti, inteligence, síly, energie a bojového ducha. Mám z tohoto úspěchu velikou radost. Vítkovi děkuji za skvělou reprezentaci klubu i našeho města a už se těším na novou sezonu,“ okomentoval Jaroslav Valenta mimořádný úspěch svého svěřence.

Organizace MČR byla tentokrát pro pořadatele a všechny účastníky z důvodu koronavirových omezení mimořádně náročná. Před vstupem do haly se konalo testování všech závodníků, rozhodčích i trenérů. Akce probíhala bez diváků a v hale mohli být pouze ti, kteří se právě účastnili soutěže.