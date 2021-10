Ženy softballového klubu Žraloci Ledenice získaly bronzové medaile v letošní extralize žen. "Je to nejvyšší softballová soutěž, i proto máme z medailového úspěchu velikou radost," přikyvuje prezidentka úspěšného klubu Hana Korčáková.

Medaili z extraligy už získaly ženy celkem pošesté za sebou. "V letech 2017-2019 to bylo zlato," připomíná právem pyšná prezidentka.

Letos "žraločí ženy" vyhrály základní část soutěže. "Proto jsme předpokládaly lehkou cestu ze semifinále." Ledenice se ale utkaly s týmem Arrows Ostrava, který se do nejvyšší soutěže vrátil po čtyřech letech. "Papírově to byl nováček, zatímco za nás nastoupila skvělá Veronika Pecková na nadhozu," informuje prezidentka klubu o dámě, lterá nakonec neodcestovala do Japonska, jak se původně předpokládalo. "Přesto byly zápasy velice vyrovnané a série, která se hraje na tři vítězství, byla za stavu dva dva dohrávána v Ledenicích."

Rozhodl až tiebreak, kdy Jihočešky něšťasně prohrály postup do finále. "Nad Eagles Praha jsme ale pak zvítězily jednoznačně," dokumentuje prezidentka klubu, že bronz z letošní ligy si Ledenice zaslouží.