V Praze na Petřinách zahájily sezonu také závodnice z první výkonnostní třídy Sportovního klubu Romany Beranové. Přivezly bronz, který měl cenu zlata.

Závodnice SK Romany Beranové zahájily sezony | Video: Deník

Úspěšné trio z mistrovství Evropy a z mistrovství světa 2022 v kategorii dospělých Karolína Beranová, Barbora Kuželová a Lucie Karásková se těšilo na první závod sezony 2023. "Lucie se však týden před závodem vážně zranila a najednou vše muselo být jinak, přišel zejména psychicky náročný týden na předělání sestavy na duo, aby mohly závodit Karolína s Barborou a ještě k tomu v jiné věkové kategorii, neboť obě patří ještě do kategorie mládež," popisuje trenérka nečekané a velmi nepříjemné starosti. "Na této vysoké úrovni a v těchto věkových kategoriích je rozdíl mezi sestavou duo a trio velký, technicky v prvcích i při zvedačkách a celkově v tématu choreografie, a pokud na to máte jen jeden týden, musí nastoupit chladná a přitom klidná hlava a odhodlanost, že to prostě dáte." Přesně to trenérka Klára Klepalová společně se svými svěřenkyněmi zvládly a domů si z prvního závodu sezony přivezly bronzovou medaili. "V polovině dubna je na řadě již první nominační závod na mistrovství světa, kterého se pravděpodobně zúčastní jen Karolína s Barborou." V kategorii juniorky13 – 15 let ženy se Kamila Zákostelecká umístila na 18. pozici a Michaela Slovanová na 19. místě.

Seriál soutěží Českomoravský pohár pokračoval závodem v Plzni, kde se za SK RB představil tým trenérky Kláry Klepalové. V kategorii týmů byl věkový průměr 7,51 - 10,50 let: Barbora Beranová, Bára Chládková, Agáta Jůdová přivezly krásné třetí místo. "I přes větší konkurenci a tím i napětí, zda bude medaile a povedlo se."

Barbora Beranová v kategorii jednotlivců 8 – 10 let obsadila 7. místo, v této kategorii, stejně jako ve všech kategoriích jednotlivkyň je obrovská konkurence, která v průběhu sezóny sílí i tím, že závodnice přibývají.

Na soutěžní aerobic master class si pro radost od sportovního aerobiku odskočily závodnice Sport klubu RB v kategorii 11-13 let postup na MČR zajistila Anežka Maršálková 12.-20.místo, v kategorii 14 – 16 let Berenika Jarůšková 9. – 20.místo, v kategorii 17 – 25 let Karolína Beranová 8.- 9. místo, Barbora Kuželová 11. – 15. místo.