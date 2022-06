"Závodilo se v hlavním městě Belgie, Brusel přivítal stovky závodníků," popisuje skvělou atmosféru ME Romana Beranová. Představily se závodnice z ČR, Německa, Belgie, Polska, Švýcarska… "Celý šampionát probíhal v prostorách Zavo kampusu."

Jihočešky cestovaly autobusem společně s výpravou ze Zlína a Brna. "Téměř třináctihodinová cesta nám rychle utekla a dopoledne už jsme si padesáti užívaly Bruselu, navštívily jsme památky, Atomium i Mini Europe."

Šampionát odstartoval základními a semifinálovými koly. "Kdo nezávodil, fandil ostatním týmům."

Kadetské trio postoupilo do nedělního finále z prvního místa a obhájilo jej i ve finále. "Opět se ukázalo, že u nadějných závodníků s vůlí hodně na sobě pracovat už v tomto věku lze během krátké chvíle natrénovat vítěznou choreografii," hodnotí trenérky.

Klára Klepalová vymyslela program velmi chytře, aby nedošlo ke zbytečnému přetížení a přitom byla sestava líbivá a krásně odcvičená (pozn. kadeti si žádný titul neodvážejí, je to prostě první místo při ME, ale nejsou jmenováni mistry Evropy – to až od kategorie juniorů)

"Seniorské trio si přivezlo obrovský úspěch. Za celou mojí kariéru je to poprvé, kdy se na stupních vítězů ve sportovním aerobiku v kategorii dospělých probojoval někdo z našeho klubu, máme juniorské tituly mistrů světa, mistrů Evropy, ale pak většinou závodnice odcházely za studiem do jiných měst nebo pomalu ukončovaly kariéru nebo cítily, že je rozhodčí prostě dál nepustí. Podobně to bylo i s tímto triem, na tuzemských závodech byly závodnice hodnoceny na čtvrté, páté místo, štěstí bylo, že se tentokrát mohlo nominovat pět týmů a ukázalo se, že zahraniční porota má jiný názor."

Třetí byly Jihočešky už v semifinále a bronz obhájily i ve finále. "Vtipné bylo, že tria v semifinále závodila jako poslední, aby na nás celá výprava nečekala, odjely jsme na ubytování s tím, že by finále mohlo klapnout a podíváme se na výsledek na internetu. Ještě než jsme dojely do hotelu, volal nám jeden z rodičů malého týmu, že nás vyhlašovaly jako postupující ze třetího místa, tedy jako druhé Češky, holky málem zbořily autobus, jsou to nejkrásnější zážitky, když počítáte s finále a najednou se z boje o postup stává boj o medaile."

Ve finále bylo velmi důležité udržet nervy na uzdě a odjet čistou sestavu s příběhem a emocemi. "To zahraniční rozhodčí vždy ocení, to už víme z mistrovství světa v Leidenu," připomíná Karolína Beranová rok 2019.

"Povedlo se a jsme za to rádi. Velké poděkování patří trenérce Kláře Klepalové a rodičům všech závodnic. Teď je chvilka klidu, pár kompenzačních a technických tréninků, v červenci máme volno a v srpnu už začnou příměstská a pobytová soustředění."

Podzimní sezona začne v září a bude mít dva vrcholy, v říjnu MČR a v listopadu MS v Ostravě.