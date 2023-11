Mistrovství světa 2023 se uskuteční v Thajsku, jaká bude konkurence? Letí celkem třináct českých reprezentantů. Čtyři ženy a devět mužů. Závod se uskuteční v provincii Pattaya. Bude to čtvrté mistrovství světa v paddleboardingu, které pořádá mezinárodní kanoistická federace ICF. V českých barvách poletí nejpočetnější výprava v historii. A konkurence? Bude to nejpočetněji obsazené mistrovství světa v historii, na kterém bude startovat víc než devět set závodníků.

Má někdo ze třinácti českých reprezentantů šanci na zisk medaile?

Junioři mají určité medailové ambice, v kategoriích dospělých si troufám říct, že je nám světová špička ještě docela dost vzdálená.

Vědí závodníci, jaký terén je v Thajsku čeká?

Závodit se bude na moři. Podmínky mohou být od jednoduchých až po složité. Sprint se pojede v přístavu, to znamená na relativně klidné vodě, závody long distance a technical race se pojedou na otevřené vodě, takže tam podmínky budou záviset na počasí. Většina českých závodníků ví, do čeho jde, jezdí na dlouhá soustředění na oceán, na Kanárské ostrovy, na různá jiná pobřeží. Jsou připraveni a vědí, do čeho jdou.

Většinou ale trénujete na sladké vodě, je rozdíl jízda na slané?

Ani ne. Ale je pravda, že na slané to jede lépe, protože ta voda je hustší. Závody ale nebudou o vodě, ale o okolních podmínkách. Důležité budou vlny, vítr, to v Českých Budějovicích na Vltavě těžko nasimulujeme.