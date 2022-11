V úterý v sedmnáct hodin mají příznivci volejbalu o svém programu naprosto jasno. Jihostroj České Budějovice přivítá ve své hale chorvatský Osijek. A bude to po delší době velký mezinárodní zápas. Možná za rok 2022 vůbec největší ze všech.

V Nastavno Sportska Dvorana Gradski Vrt zlobil jihočeskou obranu snad jen Vukovič. Ale i on si brzy na blocích Jihostroje vylámal zuby. A pokud přes bloky přece proklouzl, balon zpracovala takticky výborně postavená obrana v poli. Trenér Jihostroje Vojtěch Zach převážně chválil. Vyzdvihl solidní příjem, výborný servis, ale také nezapomněl na mírné nedostatky: "Na útoku to nebylo úplně ideální."

Padl rekord! Ve Veselí nad Lužnicí. To byla cyklokrosová paráda

A tak Jihočeši prakticky okamžitě po vystoupení z autobusu před svojí halou začali pracovat na vylepšení detailů.

Na zápas se moc těší hráči, trenéři, ale tak vedení klubu "Jsem rád, že mohu s našimi fanoušky sdílet už veselejší témata," naráží generální manažer Robert Mifka na nešťastné období, kdy byl donucen informovat převážně o nepopulárních opatřeních. Teď zve do haly sponzory, fanoušky malé i velké, mladé i ty zkušenější. Jihostroj je blízko postupu. V úterý večer to bude stát za to. A navíc se začíná už v 17.00, takže na špičkový evropský volejbal se mohou docela klidně vydat i menší děti.

Jihostroj v posledních zápasech jasně soupeře přehrává. Na české i evropské scéně. K postupu do osmifinále Poháru CEV potřebuje vyhrát dva sety. Musí uhrát podle aktuální matematiky jeden bod. Jihočeši ale nechtějí odcházet z domácí plochy s prohrou. Tým je nažhavený, chce vyhrávat každou výměnu, každý set, každý zápas.

Bokroš ven! Pamatujete? Vedl Motor. Teď skončil v Prešově. Poslechněte si audio

Ale nejlépe ze všech ví trenér Zach, že domácí výkony měly zatím v české nejvyšší soutěži k ideálu ještě dost daleko. Třeba Ústí nad Labem, které přivezl trenér Vašina, sahalo minimálně po bodu…

"Všechno to je o hlavě, před plnou halou cítí hráči větší zodpovědnost, to přináší i chyby," měl Zach na mysli především zkažená podání, která naštěstí Polák, Ondrovič, Licek a další nechali zapomenutá v české extralize, v Chorvatsku pálili do soupeře ostrými bombami.

"Věřím, že tým si skrze dobře a zodpovědně odváděnou práci najde svou cestu k úspěchu," vyjádřil podporu hráčům generální manažer klubu Robert Mifka.

Přišlo to ke mně, tak jsem to tam fláknul, říká Szó. Tleskal i David Lafata

Zajímavé je sledovat reakce na sociálních sítích. Po výhře v Osijeku fandové, přestože zápas většinou neviděli, neskrývali nadšení: Věnceslava Šimková: "Velká gratulace, asi krásný volejbal, moc se těším na úterý doma." Ivana Rezková: "Jupííí." Tereza Polanková: "Gratulujeme." Jan Sticha: "Dobrá reprezentace, hoši děkujem, hodně štěstí v odvetě."

Dalších vzkazů přiletěly stovky. "Moc za ně děkujeme, cítíme, že fanoušci jsou s námi," reagují hráči.

Domácí utkání šestnáctifinále Poháru CEV odehraje Jihostroj v úterý 15. listopadu od 17 hodin v českobudějovické Sportovní hale.