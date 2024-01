Trenér postavil nejsilnější možnou základní sestavu. První set byl poměrně vlažný, Domácí volejbalisté se zahřívali pozvolně a nechali soupeři ze severu Moravy velký prostor k tomu, aby se ukázal v tom nejlepším světle. Ale celý set měli Jihočeši pod kontrolou a po zásluze byli za 24 minut ve vedení 1:0.

Ačkoliv velmi slušně zaplněná hala se hlasitě radovala z každé dobře rozehrané výměny a burcovala své oblíbence, Jihostroj stále nemohl najít správnou jiskru. Ostrava se dostala do trháku 14:19 hlavně po chybách domácích hráčů, navíc si ostravští blokaři vyšlápli několikrát na Gonzáleze, a to přimělo trenéra Kowala ke střídání. Ostravští podávali na hranici rizika a získali důležité body (17:22). České Budějovice bojovaly, ale nakonec to byla Ostrava, kdo sebral první set Jihostroji v jeho domácím prostředí, a srovnala na 1:1.

Dynamo: Chovanec, Jarolím(ové). Lusola Adewumi. Fanoušci vedení klubu nevěří

Hráči, kteří to mají do Českých Budějovic nejdál, musejí přejet celou republiku, si zápas proti účastníkovi Ligy mistrů vyloženě užívali. Na rukou měli magnet, kterým přitahovali tvrdé bomby Luengase nebo Taylora-Parkse a Jihostroj se jen těžko prosazoval. Pak ale zaúřadoval na servisu van Schie, a rozpoutal tak bodovou smršť pro domácí a také zisk třetí sady.

Čtvrtý set měli Jihočeši pevně ve své režii, ostravští volejbalisté si domů odvezli cenný set, ale tři body zůstaly pod Černou věží.

17. kolo extraligy volejbalistů: Jihostroj ČB – Ostrava 3:1 (19, -18, 15, 18), rozhodčí: Marschner Roman, Olt Jiří, 94 minut. Jihostroj ČB: Luengas, Balabanov, González, Carísio, Taylor-Parks, Ondrovič – libero Kovařík (van Schie, Emmer, Sedláček). Trenér: Andrzej Kowal.