Velkolepé zahájení sezony připravili pro přátele svého klubu volejbalisté Jihostroje České Budějovice. Nechyběli hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová Parmová. Přímo na palubovce Sportovní haly byli i hráči s polským trenérem Kowalem. Jihostroj čeká v několika směrech rekordní sezona.

Ochutnávka sezony. Volejbalisté Jihostroje pozvali přátele | Video: Deník/ Kamil Jáša

Bude to rekordní sezona. Historicky nejvyšší počet hráčů ze zahraničí, historicky tým premiérově povede cizinec, klub má nejvyšší rozpočet v dějinách Jihostroje. Historicky poprvé vedení klubu pozvalo přátele klubu přímo pod volejbalovou síť. Podívejte se na video.

Stylově připravené stolky, na kterých přítomní ochutnávali pokrmy pod taktovkou rozhodčího - maséra Filipa Hocha, stály přímo na ploše pod volejbalovou sítí. Nápad se moc líbil i prezidentovi VK Jihostroj České Budějovice Janu Divišovi. "Věřím, že se to líbí nejenom mě, ale všem, které jsme pozvali," usmíval se první muž českobudějovického volejbalu, který dorazil s manželkou Milenou a mladší dcerou Evou. "Je to zahájení sezony, poděkování našim přátelům, sponzorům," popisoval Diviš a ještě dodal: "Je to také ukázka inovace. Změn v klubu. Jsou to nápady nového marketingového oddělení," ukázal prezident klubu směrem k prostřeným stolům přímo pod nataženou sítí. "Mně se to líbí, je to nové, jiné, přesně to chceme, omlazujeme a měníme dění v klubu."¨

Změny proběhly přímo v kádru A týmu, dotkly se i výboru klubu. Diviš na toto téma říká: "Celkově se mění projev klubu, toto je jedna ze situací, kdy se nějaká změna ukazuje."

Jihostroj poskládal pro novou sezonu tým, ve kterém převažují cizinci. Volejbalisté na první pohled při Ochutnávce sezony drželi při sobě. "Nejvíc ukáže až průběh sezony," říká uvážlivě prezident VK Jihostroj České Budějovice Jan Diviš. "Máme před sebou těžkou sezonu, ve které budeme hrát i Ligu mistrů. Bude to našlapané, o to víc je důležité, aby hráči drželi spolu, aby táhli za jeden provaz. Prostě aby to byl tým. Kdyby se nedařilo, tak se musí navzájem podpořit."

Prezident Jan Diviš vyzdvihl práci v přípravě polského trenéra Andrzeje Kowala. "Mám z něj velmi dobrý pocit," přikyvoval Diviš při společenském večeru. "Je to historicky první zahraniční trenér v našem klubu, svoji práci zvládá perfektně, zřejmě tam je stejná chemie."

Prezident VK Jihostroj Č. Budějovice pochází z Písku. Sám hrával volejbal na prvoligové úrovni. Pokud se mu něco nelíbí, nemá problém s tím seznámit třeba právě i trenéra. Teď bude muset v podobných příkladech sáhnout do slovní zásoby pro anglická slovíčka. "To si nejsem tak úplně jistý," rozesmál se nad otázkou Jan Diviš. "Anglicky mluvím, nicméně v odstínech angličtiny zase tak dobrý nejsem, vždy je lepší, když se člověk trochu nadechne, vychladne a řeší věci s chladnou hlavou. Mezitím si všechno dobře přeložím a budu situace řešit v klidu. A nejlepší bude, když žádné takové vůbec v této sezoně nenastanou."