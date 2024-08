V chůzi v kategorii M65 – 5000 m vyhrál za 25:36,78, za ním došli Leszek Behounek (Pol) 26:44,56, Edoardo Alfieri (It.) 26:47,16, Herbert Klaus (SRN) 28:19,11, do cíle došlo 25 závodníků. Ve Slottsskogen City Parku šli všichni veteráni bez rozdílu věku 10 km. Došlo 64 závodníků. Lapka byl šestý jako první ve své třídě v čase 52:10. Jeho největší soupeři z pětky na dráze skončili ve druhé desítce – 16. Alfieri 56:28, 17. Behounek 56:34.

MS do 20 let v Limě: 800 m v rozběhu 3. Adéla Holubová (Sok) 2:07,78 – přímý postup do semifinále jako sedmnáctá ze 40 startujících. Další Jihočeši závodili až večer.

Swietelsky Velká cena Tábora: 100 m Leotlela (JAR) 10,33, Kováč (Olymp) 10,54 – OR, 8. Štěpán Pokorný (Mil) 11,18, ženy Maja Zidarová (Slov.) 11,59, 4. Kateřina Marušová (VS) 12,28, 200 m Jiří Polák (Dukla) 21,21 – SB, 7. Petr Molík 23,10, 8. Tomáš Johaník (Sok) 23,67, ženy Zidarová 23,29 – vyr. OR, 800 m Patryk Sieradzki (Pol.) 1:46,40, B-běh 9. Jakub Strnad (NV) 2:05,68 – OR, ženy Kimberley Ficenec (Dukla) 2:02,03, Kristiina Mäki (Olymp) 2:03,03, 100 přek. Tereza Elena Šínová (Již. Město) 13,41, 5. Pavla Molíková (Mil.) 14,20, 400 přek. Barbora Veselá (St. Bol.) 57,73, disk ženy Barbora Tichá (Plz.) 51,54, 4. Kamila Kůtová (Be) 37,49 – os. rek., letos druhá v kraji, Andrea Rypáčková (VS) 34,49, muži Jakub Forejt (Plz.) 56,08, koule ženy Veronika Kalová (Olymp) 13,52, 3. Kůtová 12,14, 4. Rypáčková 10,45, muži David Tupý (Kladno) 18,07, dálka Jaroslav Isačenkov (Ukr.) 789 – SB, Marko Čeko (Chor.) 787, Radek Juška (Olymp) 757, 6. Pokorný 632, ženy Lívia Hübschová (Brno) 605, 3. Molíková 566, trojskok Balajová (Brno) 12,41, 5. Daniela Václavíková (Sok) 11,76, výška 1. Tomáš Jelínek (Sok) 209, 2. Adam Tomášek (Ol.) 209, ženy Zuzana Cymbálová (Slavia) 166, 2. Kateřina Kolací 162, 3. Julie Kotalíková 157, 4. Tereza Čápová (všechny VS) 152.